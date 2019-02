Alerta tendência: risca lateral nos cabelos do Oscar

Temos uma grande campeã essa noite e a 91ª edição do Oscar mal começou: a risca lateral. Uma a cada duas atrizes optaram pelo look, seja em cabelos soltos ou em penteados. Vale copiar para festas ou até no dia a dia. O segredo é o acabamento sedoso dos fios, conquistado com um bom anti frizz (a gente ensina isso aqui).

Marina de Tavira

Maya Rudolph

Tina Fey

Emma Stone