O diamante de Lady Gaga deu o que falar no Oscar

Vestidos cor de rosa, metalizados, cabelos com risca lateral… Foram muitas as tendências apresentadas no tapete vermelho do Oscar 2019. Porém, uma das vencedoras da noite deu o que falar: Lady Gaga.

Num look total preto, a atriz e cantora chamou a atenção não só pelo visual inusitado, mas principalmente pelo acessório que carregava no pescoço: um diamante Tiffany, de 128,54 quilates e 82 facetas, um dos maiores diamantes amarelos do mundo.

A joia é avaliada em US$ 30 milhões (cerca de R$ 113 milhões) e tem 141 anos, sendo sua primeira aparição em um red carpet. Ela foi usada pela última vez em 1962, por Audrey Hapburn, durante divulgação do clássico Bonequinha de Luxo. Além de Gaga e Audrey, apenas a ativista Mary Whitehouse havia usado a joia, em 1957, para o ‘Tiffany Ball’.

Lady Gaga ganhou o Oscar de melhor canção original com “Shallow”