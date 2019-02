Oscar 2019 tem recorde de prêmios para negros e mulheres

O Oscar 2019 ocorreu no último domingo (24) e foi uma noite histórica. A cerimônia teve um recorde no número de prêmios para profissionais negros (7 estatuetas) e mulheres (15). As melhores marcas eram as de 2016, na qual cinco negros levaram o Oscar, e em 2007 e 2015, quando as mulheres levaram 12 estatuetas.

Três prêmios foram levados por mulheres negras: Ruth Carter (melhor figurino por Pantera Negra), Hannah Beechler (direção de arte também por Pantera Negra) e Regina King (atriz coadjuvante em Se a Rua Beale Falasse).

Em anos anteriores, artistas cobraram da Academia mais diversidade na premiação, que parecia voltar o olhar para homens brancos. Para críticos, a vitória de Green Book aponta uma tentativa de acertar o passo no desequilíbrio racial da indústria de cinema.

Confira os nomes do responsáveis pelos recordes:

Recorde dos negros

Regina King (Atriz Coadjuvante, “Se a rua Beale falasse”)

Mahershala Ali (Ator Coadjuvante, “Green Book: O Guia”)

Spike Lee (Roteiro adaptado, “Infiltrado na Klan”)

Kevin Willmott (Roteiro adaptado, “Infiltrado na Klan”)

Hannah Beachler (Direção de arte, “Pantera Negra”)

Ruth Carter (Figurino, “Pantera Negra”)

Peter Ramsey (Animação, “Homem-Aranha no Aranhaverso”)

Recorde das mulheres

Ruth Carter, figurino por “Pantera Negra”

Elizabeth Chai Vasarhelyi e Shannon Dill, documentário por “Free Solo”

Rayka Zehtabchi e Melissa Berton, documentário curta-metragem por “Absorvendo Tabu”

Kate Biscoe e Patricia DeHaney, maquiagem por “Vice”

Hannah Beachler, direção de arte por “Pantera Negra”)

Domee Shi eBecky Neiman-Cobb, curta de animação por “Bao”

Jaime Ray Newman, curta por “Skin”

Nina Hartstone, edição de som por “Bohemian Rhapsody”

Lady Gaga , canção original por “Shallow” de “Nasce uma estrela”

Leia também: Quem são os ganhadores do Oscar 2019

+ Os looks do tapete vermelho da cerimônia

Siga CLAUDIA no Instagram