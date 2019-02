Os looks do tapete vermelho no Oscar 2019

Acontece na noite deste domingo, 24 de fevereiro, a 91ª edição do Oscar, maior prêmio do cinema mundial. E um dos momentos mais aguardados do evento é certamente o tapete vermelho, onde atores, diretores e outros grandes profissionais do cinema exibem seus trajes sob os holofotes do mundo todo.

Leia mais: Confira os indicados ao Oscar 2019

Lady Gaga, Emma Stone, Bradley Cooper, Yalitza Aparicio e muitos outros aguardados nomes passam pelo tapete esta noite. Confira os principais looks do Oscar 2019:

Yalitza Aparicio, indicada a Melhor Atriz por ‘Roma’, chega ao Oscar 2019