Lady Gaga e Bradley Cooper protagonizam momento apoteótico no Oscar

O domingo (24) foi marcado pela premiação mais importante do cinema, o Oscar. Um dos momentos mais aguardados pelo público era a apresentação de ‘Shallow’, canção do filme ‘Nasce Uma Estrela’, que contou com o protagonismo de Lady Gaga e Bradley Cooper.

A performance não decepcionou. Ainda que não seja cantor, Cooper agradou à plateia ao lado de Gaga, uma das mais consagradas artistas da música americana. A sintonia dos dois incendiou o Teatro Dolby.

‘Shallow’ ainda levou o Oscar de melhor canção original, o primeiro de Lady Gaga.

Veja abaixo o momento: