Vision board: aprenda a fazer o seu para realizar metas

A lei da atração é uma poderosa crença de que nossa mente está conectada com o universo e que, por meio dela, podemos atrair nossos pensamentos, transformando-os em realidade. Existem diversas maneiras de usar a lei da atração ao seu favor. Recentemente, te ensinamos a fazer um mapa dos sonhos, que utiliza a técnica da afirmação. Mas você sabia que também pode atrair seus sonhos com imagens? Uma das melhores técnicas de manifestação de sonhos, de acordo com a espiritualidade, é a visualização. O vision board é a principal forma de realizá-la, e consiste em reunir imagens que representam todas as metas que deseja atingir.

Ela ficou famosa nas redes sociais depois de diversos depoimentos de pessoas que testaram o método e conseguiram alcançar seus objetivos mais facilmente. A CLAUDIA ensina o passo a passo de como fazer seu quadro de visualização, para que seu 2023 seja repleto de sonhos realizados.

Reflita sobre suas metas

Separe um momento do seu dia para refletir e anotar tudo aquilo que você deseja ter no seu ano, quais realizações você gostaria de ter tido no ano anterior e que não podem faltar nesse novo período que se inicia. Lembrando que sonhar alto não custa nada, portanto, não se limite ao definir seus sonhos: as crenças limitantes não contribuem para que eles se realizem. Ao manifestar, não é necessário ser tão realista, mas é essencial que você acredite naquilo que está estabelecendo como meta.

Alguns exemplos de metas e sonhos para seu vision board:

Qual língua você gostaria de ser fluente?

Quanto de salário você deseja ganhar por mês?

Uma viagem que gostaria de fazer?

Que diploma você adoraria ter no currículo?

Quanto de engajamento quero ter em minhas redes sociais?

Qual esporte/atividade física você gostaria de incluir na sua rotina?

Sua meta de relacionamento. Não se prenda apenas nos títulos de compromisso, como casamento, noivado e namoro, mas se estiver solteira, que tipo de pessoa gostaria de encontrar?

Seu emprego dos sonhos

Preciso escolher um tema para meu vision board?

Não necessariamente. Você pode fazer seu vision board sobre os temas que desejar, reunindo todos em um quadro só. Algumas pessoas preferem fazer por nichos, separando-os em temáticas. Aqui vão alguns exemplos de motes:

Carreira

Vida financeira

Vida social

Amor e relacionamentos

Viagens

Família

Saúde

Vida pessoal

Criando seu vision board

Escolha um formato

Depois de estabelecer a sua vida dos sonhos e separar suas metas a serem alcançadas, está na hora de colocar a mão na massa. Existem diversos formatos que podem ser utilizados ao fazer seu vision board, basta usar e abusar da criatividade! Você pode fazê-lo por aplicativos de colagem de fotos virtual, uma colagem com fotos impressas, um mural na parede ou, se você detém um dom artístico, pode até desenhá-lo. O importante é colocar energias positivas durante todo o processo e fazer em um dia que você esteja se sentindo bem consigo mesma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kezia McInroy (@keziaaart)

Separe as imagens que vai usar

Em seu dispositivo de preferência, faça o download de todas as imagens que vai utilizar no seu visionboard. Vale também recortar revistas. É importante que essas fotos te inspirem e sejam significativas. Além disso, frases inspiradoras também podem ser inseridas para transformar mais ainda sua experiência visual.

