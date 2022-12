Como traçar metas realistas para 2023

À medida em que os dias de dezembro vão chegando ao fim, cresce, em muita gente, o desejo de não apenas fazer um balanço das coisas vividas e aprendidas nos últimos 365 dias e, ao mesmo tempo, traçar metas e objetivos para o Ano Novo. Há quem tenha listas menores e maiores de desejo, mas um questionamento é comum: como conseguir alcançá-los? Uma dica infalível é traçar metas realistas, isso é, com planejamento e pés no chão. “Busque ser uma pessoa que realiza, se planeje, e pense no que você precisa para conseguir alcançar seu objetivo”, recomenda Katrina Devilla, espiritualista da iQuilíbrio.

Katrina explica que há duas categorias de pessoas, as sonhadoras e as que realizam. “Sabe quando você vai fazer uma lista e coloca objetivos muito amplos, como ler 15 livros por mês? Esse é um tipo de pessoa sonhadora. As que realizam são aquelas que se planejam e estabelecem pequenos planos dentro das metas para conseguir o que desejam. É aquela que calcula o tempo que gasta para ler um livro e considera se eles têm centenas de páginas ou apenas algumas.”

Sentiu a diferença? Por isso, uma da dica da especialista é especificar ao máximo que puder para realizar sua meta, incluindo indicadores para acompanhar seu progresso em direção a esse objetivo. “Além de te motivar, assim você conseguirá ver a situação que você se encontrava e a situação que você se encontra agora”, diz Katrina.

Para Bruna Duarte, head de marketing e uma das fundadoras do DIG Club (Do It Girls Club), comunidade que tem o propósito de incentivar o networking entre empreendedoras e executivas, a primeira coisa a se fazer é identificar quais são seus macro objetivos para 2023. “Escolha três, e eles podem ser pessoais ou profissionais. Depois, estabeleça um plano de ação para que você alcance cada um deles. Se você quer, por exemplo, ser promovida, precisa se conectar mais com a liderança da empresa, melhorar o inglês, entregar três projetos bem-sucedidos até o meio do ano etc”, ensina ela.

Bruna explica que, com as etapas do plano bem desenhadas, temos possibilidades reais de concretizá-lo, o que te ajudará a não desistir no primeiro obstáculo. “Lembre-se: tudo é possível, mas é preciso querer de verdade, ter foco e correr atrás”, ressalta.

O que são metas realistas?

Antes de colocar a mão na passa, o coach motivacional Marcello Cotrim recomenda compreender o que é uma meta realista. “Metas são tarefas, medidas práticas para se alcançar um objetivo de vida, e o conceito realista é variável de acordo com dois fatores: primeiro, os recursos que a pessoa têm naquele momento, como conhecimento, conexões e estrutura material. Segundo, a autoimagem de capacidade para que ela se sinta motivada em sempre buscar saídas aos empecilhos e merecedora em alcançar as suas aspirações”, explica.

Estabelecer o quão realistas são as suas metas é algo que deve ser reavaliado a cada ciclo de seis meses, diz o especialista, já que os contextos e fatores são variáveis. “Traçar metas realistas envolve auto-organização no sentido prático, mas também saber superar a ansiedade por resultados rápidos e eliminar o perfeccionismo autoexigente. Uma dica é traçar metas que, no atual momento de sua vida, se encaixam em determinado espaço de tempo na sua semana e que, a princípio, só dependa dos recursos que você já possui”, orienta.

Marcello ressalta que é preciso saber valorizar cada passo dado na conquista dos objetivos, senão a tendência é se sobrecarregar para “ir mais rápido” e acabar desistindo de algo que pode ser realizado no tempo certo.

Objetivos e felicidade

Quando você traça uma meta e alcança seu objetivo, experimenta um sentimento de realização. Para Gustavo Arns, especialista em psicologia positiva e idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, em um ano no qual provavelmente seguiremos “numa certa luta” com nossa saúde mental, traçar metas realistas é uma excelente forma de lidar com a dureza da realidade. O segredo, segundo ele, é fugir das metas genéricas.

“Tem gente que diz: ‘em 2023, vou perder peso’, mas isso não é uma meta. Quantos quilos você vai perder? Até quando? E como é que você vai fazer isso para que essa meta vire um plano e, assim, você possa perceber que perder cinco quilos não será possível em uma semana, e que será necessário um planejamento? Quais são os obstáculos para que você possa chegar a essa sua meta qualquer que você vai ter que lidar? Para ser factível, a meta deve se tornar um plano. E para se tornar um plano, ela precisa ser bem específica e detalhada”, explica ele.

Gustavo ressalta que o exercício de olhar para os obstáculos com otimismo realista é importante para visualizar um cenário futuro positivo. “É possível perder cinco quilos, a questão é pensar como chegar lá. Se você enxerga um cenário futuro positivo, você se torna automaticamente mais motivado. Você se torna mais resiliente e mais forte para enfrentar as adversidades. Conhecendo as adversidades, certamente aumenta suas chances de sucesso. O otimismo aumenta a sua criatividade, a capacidade de criar novas soluções para os problemas que surgirem”, acrescenta.

O especialista lembra que a autoestima e a forma como cada um enxerga o mundo são importantes também para alcançar cada meta. “Sun Tzu, em A Arte da Guerra, fala que o fundamental para a vitória é que você conheça a si mesmo e ao adversário. Então, se você quer perder cinco quilos, é importante que, ao pensar nos obstáculos, você saiba sobre você mesmo. Talvez os finais de semana sejam difíceis de se controlar, talvez haja festas, comemorações… À medida que você se conhece, vocês sabe o que você vai precisar enfrentar”, diz.

Gustavo também lembra que o processo e cada etapa para se alcançar determinado objetivo também trazem felicidade. Não é preciso esperar a concretização de uma meta para sorrir. Ele cita Martim Seligman, considerado o pai da psicologia positiva, segundo o qual a felicidade é justamente esse “florescer”. “Quando realizamos algo, nós sentimos diversas emoções positivas. Nessa realização certamente existe engajamento, planejamento e disciplina, além de um encontro com o significado, porque essas metas possuem um sentido para nós. Diversos elementos de bem-estar estão presentes na ideia de metas de Ano Novo. Por isso, elas podem ser muito interessantes, mas também podem trazer bastante frustração para aqueles que traçam metas e não conseguem alcançar”, conclui.

Por isso, siga as dicas dos especialistas e, com cabeça serena e pés no chão, comece a construir o 2023 que você deseja e merece.