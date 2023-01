Mapa dos sonhos: comece o ano com sorte

“Você é o único representante do seu sonho na terra. Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai”, disse Emicida. E ir atrás dos seus desejos requer não só esforço, como também ferramentas, que podem ou não envolver espiritualidade. Uma delas é o mapa dos sonhos ‒ instrumento de visualização e energização criado em 2015 por Marcinha Bello. Mas como ele é feito? Neste texto, a CLAUDIA explica.

O que é mapa dos sonhos?

A ideia é anotar tudo o que você quer que aconteça em sua vida ‒ parece até uma espécie de roteiro em que você conta para o universo o que você deseja. “Além de atrair toda essa energia, seus objetivos ficam visíveis”, explica Claudia Sallves, especialista no tema, que completa: “ao olhar, você se lembra dos seus sonhos e consegue imaginar como vai se sentir quando realizá-los, o que é motivador e inspirador, especialmente em dias em que você está com mais preguiça ou procrastinando.”

O método de Bello indica a abordagem dos âmbitos mais relevantes da sua vida, como vida profissional, amorosa, familiar, saúde e viagens, e a utilização de termos positivos, sem usar “nunca”, “não” e “jamais”, por exemplo, pois elas não seriam compreendidas por “forças maiores”. Afirmações que apresentem o seu desejo já como realidade também são importantes. Exemplo disso seria “eu vou receber um aumento neste mês” ao invés de “eu quero um aumento”.

Como preencher seu mapa dos sonhos

Anotar os sonhos com riqueza de detalhes, em segmentos pré-definidos, é uma sugestão da criadora. “É importante fazer reflexões sobre o que você quer para a sua vida, desde as metas menores às maiores”, diz Claudia. Ela aconselha inserir fotos para que você assimile o conteúdo rapidamente. Além disso, que crie uma montagem para usar na proteção de tela do computador.

Continua após a publicidade

Financeira: o s hábitos, comportamentos, ganhos e aspectos gerais das finanças pessoais concentram-se nesse campo. Se você deseja uma vida mais confortável, almeja aumentos salariais ou até mesmo busca mudar a forma com que gasta seu dinheiro, pode colocar tudo nessa parte.

Profissional: promoções no trabalho e lançamentos de negócios no mercado, por exemplo, entram aqui. Tudo o que você busca de evolução para o campo profissional pode ser anotado no seu mapa dos sonhos.

Amorosa: conquistar um novo amor, ser mais segura nos seus relacionamentos e ficar livre de qualquer pessoa tóxica são alguns fatores importantes para quem procura uma vida amorosa mais feliz no próximo ano.

Emocional: como você quer lidar com seus sentimentos, quais comportamentos pretende adotar, que características psicológicas você vai acolher ou transformar são exemplos que cabem nessa categoria.

Saúde: começar a treinar, ter uma alimentação mais equilibrada, dormir de maneira adequada, ir ao psicólogo e marcar consultas mais frequentes podem ser seus desejos, que tal dar início se propondo a buscar esses pontos?

Estudos: ingressar na faculdade, aprender mais sobre determinado assunto, alcançar notas maiores ou qualquer coisa relacionada a aprendizagem fica nesse tópico.

De quanto em quanto tempo devo fazer?

Tatiane Ramos, empresária do ramo espiritual, recomenda que o mapa dos sonhos seja feito pelo menos uma vez por ano. “É importante fazer ao término do ano para colocar as metas que você aspira para o ano seguinte.”

Sallves comenta que ele “oferece uma direção a ser seguida durante aquele ano” e, por isso, seria interessante fazer entre o final de um ano ou início de outro.

Gratidão: um passo essencial

Depois de colocar seus sonhos no papel, aos poucos eles se tornarão realidade. Mas como retribuir ao universo? É indicado agradecer a cada vez que alguma coisa se concretizar, pois assim você assume a satisfação com o ocorrido. Além disso, é importante agradecer diariamente por aquilo que você tem.

O que fazer com o seu antigo?

Para Tatiane, a melhor maneira de dar tchau ao mapa antigo é queimando. Seria uma espécie de ritual em que os pedidos foram deixados para trás, sendo que se algo não foi realizado, pode ser colocado no próximo mapa. Outra opção, conforme Sallves explica, é guardar a ferramenta, desde que você agradeça o que realizou.

Passo a passo de mapa dos sonhos