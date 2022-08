Dubai além do luxo: um roteiro nada óbvio para curtir o Emirado

Feito sob medida para aventuras em família, Dubai se converteu, nos últimos anos, em um vi veiro de entretenimento. O destino, com praias, shoppings e parques de tirar o fôlego, oferece atrações para todos os gostos com um charme único no Oriente Médio. Adicione a essa receita uma cozinha multicultural, hotéis para fazer suspirar até o mais exigente viajante, e você pode considerar Dubai o destino inigualável nas próximas férias.

Pelas areias

Banhada pelo Mar Arábico, parte do Oceano Índico, Dubai é dividida em espaços privados e públicos. A maioria das praias pertence a grandes resorts, com acesso restrito aos hóspedes ou a portadores de ingressos para os beach clubs. Ao todo, são 12 praias públicas. A maior delas, e que faz parte do cardápio de fim de semana dos emiradenses e expatriados, é a The Beach. Super completa, ela carrega a fama da praia mais family friend, com suas comodidades como chuveiros, banheiros, vestiários e até wi-fi — sim, existe internet pública, gratuita e de qualidade sobre a areia. Para as crianças, o entretenimento perfeito fica com os parquinhos a céu aberto, que incluem até atrações aquáticas. Para os adultos, uma academia

de ginástica pode ser ideal para manter os treinos mesmo nas férias, com ingressos para períodos específicos ou diárias.

Mestres na arte de curtir a praianha com cerveja e samba, os brasileiros podem se surpreender com as peculiaridades do lugar. Assim como aqui, as praias em Dubai são ambientes para lá de democráticos. No mesmo pedaço de areia, podemos ver mulheres de burquínis — a burca de ir à praia usada pelas muçulmanas — ao lado de biquínis mínimos. A mesma diversidade é vista no universo masculino. A única coisa que é proibida em todas as areias, públicas ou privadas, é a nudez. Ah! Vale dizer que os trajes de banho só são permitidos na areia, assim que coloca-se os pés nos calçadões, as saídas de praia, bermudas e camisetas se tornam obrigatórias. Bebidas alcoólicas também não estão liberadas.

Na alta temporada, de novembro a abril, a The Beach organiza uma variada agenda de shows e festivais gastronômicos. O calçadão, com o complexo comercial e residencial de um lado e o mar do outro, mistura shopping, hotel e apartamentos privativos. Por ali, a oferta de restaurantes, lojas e lanchonetes é alta. A dica é o fast-food Operation Falafel, uma rede local com ótimos preços e uma série de sanduíches e pratos rápidos da cozinha árabe.

Eu vejo flores em você

Falar de Dubai é falar em superlativos, e com os jardins não seria diferente. O Dubai Miracle Garden é o maior em concentração de flores do mundo, com mais de 100 milhões de espécies espalhadas em 72 mil metros quadrados. Ali, o visitante pode contemplar as esculturas produzidas anualmente por um time de engenheiros e jardineiros. Ícones dos Emirados estão presentes, como o Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo, um avião A380 da Emirates e um Mickey Mouse (tem parques temáticos em Dubai). Ao lado, fica o Dubai Butterfly Garden, viveiro gigante de borboletas, que desponta como o maior do mundo (claro!), com mais de 50 espécies.

No deserto, mas debaixo d’água

O Dubai Mall abriga o Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Os tanques dessa imensidão aquática comportam 10 milhões de litros d’água, casa de mais de 33 mil espécies marinhas. A atração principal corresponde ao tanque de 11 metros de altura, com um túnel onde o turista passeia com arraias gigantes e diversos peixes nadando em cima das cabeças. Para os mais atrevidos, o aquário disponibiliza um mergulho no tanque de tubarões. Em outro andar, fica o zoológico, com tanques cheios de vida marinha, como estrelas-do-mar, peixes, pinguins, águas-vivas, enguias, lagartos e crocodilos. Perfeito para levar as crianças.

No infinito e além

É do time que viaja em busca de aventuras? Aposte na dupla passeio de balão + safári no deserto. Mas um aviso: a experiência demanda empenho dos viajantes, pois começa bem cedo, com a saída do hotel por volta das 4h da manhã. O passeio de balão coincide com o nascer do sol e em uma área fora do perímetro urbano, cerca de 1h de carro. Ao chegar à reserva Dubai Desert Conservation, a Platinum Heritage, coordenadora e comercializadora dos passeios, está a postos montando todo o equipamento. O voo dura aproximadamente 1h. O programa também conta com um visitante ilustre, um falcão dando voltas em torno do balão. Pratica-se a falcoaria esportiva nos Emirados — as técnicas são passadas de geração em geração há mais de 2 mil anos.

Na descida, uma típica tenda beduína recepciona o turista para um tradicional café da manhã. Os beduínos foram os primeiros habitantes desta região do deserto e, embora não sejam mais nômades, têm sua cultura extremamente valorizada e respeitada. A habitual acolhida nessa parte do mundo conta com um copo do delicioso chá árabe, um chá preto com gosto forte e doce. Depois de se deliciar com pães, tâmaras e panquecas, o viajante embarca em jipes abertos dos anos 50 para o safári no deserto. A rota dura cerca de 1h e passeia pelas dunas da reserva, bastante preservada (só é possível circular por lá na companhia de guias), para conhecer a delicada fauna e flora local e o frágil equilíbrio para mantê-la. Com a escassez de água, a estabilidade entre plantas e animais, como camelos, gazelas e o órix, precisa costumeiramente da ajuda de tratadores e engenheiros especializados para que esse oásis seja mantido em sua perfeição.

Para encher os olhos (e o estômago)

Independente da sua preferência artística, você irá encontrá-la no centro de arte Alserkal. O distrito, nascido em 2008, foi todo feito em contêineres e exibe arte moderna em galerias. Essas são lojas que vão muito além de um simples souvenir: há cinema, moda, joias, discos de vinil e uma extensa agenda de eventos ao longo do ano todo. Não deixe de conferir a Mirzam, apetitosa loja de chocolates com cafezinho, como eles mesmos se definem: do grão à mesa. Toda a produção dos doces pode ser vista por meio de paredes de vidro, começando com a torrefação dos grãos de cacau. É uma seleção impressionante, oriunda de lugares como Papua Nova Guiné, Vietnã, Indonésia e Madagascar, com ingredientes a nos transportar até a mítica rota das especiarias, como cardamomo, açafrão, canela, entre outros, e terminando nas delicadas e artísticas embalagens. De tão lindas, dá até pena de abrir.

Não é novidade que Dubai brilha como um dos principais destinos da alta hotelaria no mundo. Desde o icônico Burj al Arab, autoproclamado único sete estrelas no mundo, até as mais enxutas pousadas, o turista encontra diversidade. O Vida Downtown, parte do grupo Emaar, é um quatro estrelas com perfume de cinco, e oferece uma experiência aconchegante na vibe quase hotel boutique. Sua localização privilegiada no centro de Dubai não é só o seu grande atrativo: a decoração arabesca, com toques minimalistas, coloca charme na estadia. Os quartos são confortáveis, com vista para os jardins e a piscina, e os amenities são puro deleite do Oriente Médio: cheiro intenso, adocicado e envolvente, bem ao gosto local. O café da manhã forma uma festa sensorial. Desde os tradicionais ovos, bacon e cereais, passando por panquecas fofinhas com chantilly fresco, até os shots de frutas surpresa preparados pelo chef. Uma dica: aproveite as bicicletas disponibilizadas pelo hotel e conheça a região pedalando.

Contexto importante

Localizada no sudeste da Península Arábica, Dubai é uma das sete unidades a compor o país denominado Emirados Árabes Unidos. Destaca-se como centro financeiro e turístico, e seguramente, como a monarquia mais liberal de uma nação cuja capital política fica em Abu Dhabi.

Construído nos últimos 50 anos, o país, até então um pequeno vilarejo de pescadores, tinha a sua principal atividade econômica na colheita de pérolas. Em 1966, com a descoberta do petróleo, a família Al Maktoum, que governa desde 1833, investiu em infraestrutura.

Como nação islâmica e monárquica, os Emirados Árabes Unidos têm legislação bastante restrita no que diz respeito a bebidas alcoólicas, demonstração de afeto em público e roupas mais reveladoras. Nada que Dubai, uma cidade com um DNA cosmopolita, não tenha conseguido adaptar. Os hotéis são considerados espaços internacionais, onde o turista pode bebericar seu vinho, enquanto, na rua, os drinks são proibidos e pede-se ao turista que as vestimentas sejam moderadas. A verdade é que o emiradense, uma minoria hoje no país, convive muito bem com as diferentes culturas que aportam por ali pelo crescimento de imigrantes.