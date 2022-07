Harmonização: receitas de pratos e drinques para degustar sem pressa

Responsável por assinar cardápios de bares como o Trinca e Infini, a chef Daniela França Pinto é reconhecida pelo seu talento em elaborar receitas frescas, saborosas e nada óbvias para acompanhar drinks caprichados. Ao lado da chef Fernanda Camargo, ela criou para o Trinca Bar, que é especializado em vermutes e drinks com pitadas brasileiras, um cardápio de petiscos que chamam a atenção pela originalidade. Tem desde Ceviche de lichia e cogumelos, uma receita prática e que vai bem para qualquer hora do dia, até Supplì al telefono, um clássico italiano que acompanha muito bem uma bebida mais cítrica.

A seguir, a chef ensina o passo a passo dessas receitas – já os drinks dos bartenders Tábata Magarão e Alê Bussab você aprende a fazer aqui.

CEVICHE DE LICHIA

Para harmonizar com o drink Verde Smash

Ingredientes

80g de lichia sem casca

10g de cebola roxa picada

30g de cogumelo paris picado

40g de leite de coco

Suco de 1 limão-cravo

1 colher (sopa) de azeite

Dill e coentro a gosto

Sal e pimenta dedo-de-moça a gosto

Erva-doce a gosto

Modo de preparo

Em um bowl, misture com delicadeza a lichia, a cebola e o cogumelo. Acrescente o leite de coco, o limão, o azeite e os temperos. Acerte o sal na hora de servir. Sirva em um bowl sobre gelo picado para manter a temperatura do ceviche. Acompanha com chips de batata doce.

SUPPLÌ AL TELEFONO

Para harmonizar com o drink Tropical Club

Ingredientes

200g de cebola

100g de manteiga

120ml de vinho branco

800g de arroz arbóreo

1 garrafa, em média, de molho pomodoro

Sal a gosto

400g de parmesão ralado

Pimenta-do-reino a gosto

Folhas de manjerona picadas

Folhas de manjericão picadas

350g de queijo Canastra em cubos

Farinha de trigo para empanar

Gemas com um pouco de água para empanar

Farinha de rosca e panko misturadas para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Doure a cebola na manteiga e junte o vinho branco. Em seguida, entre com o arroz, refogue bem e acrescente o molho (se sentir que secou muito, acrescente mais molho). Acerte o sal e cozinhe até atingir o ponto. Transfira o arroz para uma tigela e acrescente o parmesão ralado, a pimenta e acerte o tempero, finalizando com a manjerona e o manjericão. Deixe esfriar. Faça bolinhas e recheie com o queijo Canastra. Empane no trigo, na gema com água e, em seguida, na farinha de rosca e panko. Leve ao freezer e deixe por algumas horas até congelar. Frite antes de servir.

TORTA DE CHOCOLATE

Para harmonizar com o Negroni Trinca

Ingredientes

300g de chocolate meio amargo

200g de manteiga

220g de açúcar

6 ovos (gemas separadas das claras)

750g de farinha de amêndoas

50ml de bourbon

Modo de preparo

Derreta o chocolate e a manteiga no micro-ondas. Bata o açúcar e as claras na batedeira em velocidade baixa até que vire um merengue. Adicione as gemas, uma a uma. Acrescente a manteiga e o chocolate derretido à mistura de ovos e açúcar e, na sequência, a farinha de amêndoas aos poucos, misturando com a espátula e mexendo delicadamente, e o bourbon. Unte a fôrma com manteiga e chocolate em pó e complete até a borda (caso deseje porções individuais, use forminhas menores). Asse em forno preaquecido a 160ºC por aproximadamente 11 minutos. Se quiser, é possível servir com uma quenelle (pequena porção) de creme de leite batido com um pouco de açúcar e biscoito sembei (de arroz) quebradinho.