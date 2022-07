Viajar com os filhos: 10 destinos no Brasil que são ótimos para crianças

Tirar um tempinho para viajar com os filhos, principalmente durante o período de férias escolares, é sempre uma alegria, além de ser ótimo para a saúde mental das crianças e, também, dos pais!

E não é preciso ir muito longe! No Brasil, existem diversos destinos que são ótimos para ir com os filhos. A seguir, seguir, separamos 10 lugares para viajar com crianças!

Beto Carrero World, Santa Catarina

Se você procura um lugar divertido e recheado de atividades recreativas, você não pode deixar de levar seus filhos ao maior parque temático da América Latina, o Beto Carrero World.

Localizado na cidade de Penha, no litoral de Santa Catarina, o parque apresenta diversão para toda a família! São muitas opções de shows e atrações – das mais tranquilas às agitadas.

Beach Park, Ceará

Uma outra opção de diversão, mas, desta vez, dentro d’água, é o Beach Park, um dos maiores e mais famosos parques aquáticos do Brasil. Localizado em Fortaleza, ele dispõe de brinquedos e atrações para todos os gostos e idades! A dica para curtir o parque da melhor forma é se hospedar no próprio complexo.

Olímpia, São Paulo

Quer mais uma opção de viagem dentro d’água? Então conheça Olímpia, no interior de São Paulo. Lá estão localizados dois parques aquáticos de águas termais: Thermas dos Laranjais e Hot Beach Olímpia.

O Thermas dos Laranjais é um destino mais tranquilo e que agrada crianças de até 5 anos, e famílias que curtem relaxar sem ir em brinquedos radicais. Já o Hot Beach Olímpia apresenta piscinas com tobogãs, escolinha de surf, praia, entre outras atrações mais dinâmicas.

Caldas Novas, Goiás

Outra opção de destino dentro d’água perfeito para levar as crianças é Caldas Novas, em Goiás – bem conhecido por suas fontes hidrotermais.

Um dos maiores destaques da região é o Rio Quente Resorts, um complexo hoteleiro que fica na cidade de Rio Quente, a 30 km de Caldas Novas, e apresenta hotéis como o Parque das Fontes, que tem as famosas fontes naturais de água quente, e o Hot Park, um avantajado parque aquático com piscinas que também são quentinhas e perfeitas para aproveitar com as crianças!

Praia do Forte, Bahia

A Praia do Forte, na Bahia, é uma opção maravilhosa para viajar com os filhos. É uma praia tranquila, de águas calmas, boa para tomar um banho de mar com segurança.

Por lá, você ainda encontra uma unidade do Projeto Tamar, que busca o cuidado e a preservação das tartarugas marinhas. É uma ótima oportunidade para ensinar às crianças a responsabilidade de cuidar da natureza.

Porto de Galinhas, Pernambuco

Um dos destinos que vale a pena conhecer com seus filhos é Porto de Galinhas, em Pernambuco. Com diversas praias e piscinas naturais, este é um local gostoso e divertido para as crianças aproveitarem!

Passeios de barco e mergulho para ver a vida marinha local também são opções animadas que você pode fazer, além de, claro, passear de buggy pelo litoral para conhecer as outras praias.

Bonito, Mato Grosso

O que não falta em Bonito, no Mato Grosso, é diversão! Por isso, é um ótimo destino para viajar com os filhos, independente da idade. Leve seus filhos para conhecer grutas com águas cristalinas. Além disso, vocês poderão praticar alguns esportes, andar de tirolesa, descer rios de bote, fazer mergulho e passear pelas trilhas de lá.

São Roque, São Paulo

São Roque é um destino encantador para todas as idades, por isso vale a pena pensar em colocá-lo no seu roteiro de viagem. Um passeio que não pode deixar de fazer é o Ski Mountain Park, um parque destinado à prática de Ski. É uma opção divertida e animada para as crianças, já que não é comum no Brasil este tipo de atividade.

Gramado, Rio Grande do Sul

Se você for a Gramado com os seus filhos, a parada obrigatória tem de ser no Reino do Chocolate, um espaço totalmente dedicado a uma das principais delícias de Gramado! Mini Mundo e Snowland também são atrações super bacanas para conferir. Seus filhos vão se encantar com os castelos, muralhas, igrejas e palácios em miniatura!

Gramado é considerado um dos melhores lugares para viajar com bebês e crianças por conta da tranquilidade e múltiplas opções de recreação.

Monte Verde, Minas Gerais

Monte Verde é um lugar animado e recheado de recreação para as crianças se divertirem no inverno! Você pode patinar no gelo, andar de tirolesa, fazer um tour na cidade de quadriciclo e ainda comer gostosuras por lá.