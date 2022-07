Medicina do cacau: as vantagens emocionais e espirituais do fruto

Quando falamos sobre o cacau, automaticamente pensamos em chocolates e outras guloseimas. Porém, o que poucos sabem é que o fruto carrega grandes benefícios emocionais e espirituais. Para entender as riquezas da chamada medicina do cacau, precisamos voltar aos tempos dos povos maias, incas e astecas, responsáveis por difundir o consumo espiritual da matéria-prima do chocolate.

“Inicialmente, ele era concentrado apenas entre as castas mais altas da sociedade ou em aldeias. Neste último caso, aqueles que quisessem acessá-lo deveriam se sacrificar para que suas tribos pudessem ser beneficiadas pelo fruto. Era realmente bem restrito”, revela Jordana Poli, espiritualista no Templo Universalista de Amor e Caridade Maria Madalena.

Mas claro, com o tempo, o consumo do cacau foi ficando cada vez mais industrializado, até o momento que seus propósitos foram completamente deturpados. Para reverter o cenário e nos reconectar com essa medicina, práticas como o xamanismo vêm promovendo estudos e ritualísticas que inserem o fruto num lugar sagrado novamente. A seguir, você confere mais detalhes sobre como aderir a esse movimento:

Para que serve a medicina do cacau?

De acordo com Jordana, o principal benefício do cacau é a expansão do chakra cardíaco, localizado no centro de nosso peito e responsável pela maneira em que amamos a nós mesmos e os outros. “Por conter teobromina, que possui um efeito calmante, o cacau acaba aumentando o fluxo sanguíneo do coração e isso naturalmente ativa o chakra cardíaco, trazendo essa sensação importante de amorosidade”, explica.

A especialista pontua que, quando esse chakra está em desequilíbrio, podemos vivenciar a fuga de quem realmente somos e até mesmo reproduzir arquétipos de personalidades que não condizem com a nossa essência.

Benefícios do cacau

Para começar, o fruto contém vitaminas e minerais que auxiliam na saúde cardiovascular, liberando dopamina e endorfina — hormônios intimamente ligados ao bem-estar. “Esse é um ótimo tratamento complementar para quem lida com depressão ou outras condições que nos afastam de quem queremos ser. E essa melhora no humor não potencializa apenas a nossa vitalidade e espiritualidade, como também a nossa resistência física”, diz a espiritualista.

A endorfina— conhecida popularmente como a molécula da felicidade — também é estimulada ao ingerirmos cacau, trazendo uma sensação semelhante àquelas que experimentamos quando nos exercitamos ou temos uma descarga de adrenalina ou prazer no corpo.

Não podemos esquecer de falar sobre o papel do fruto no equilíbrio do açúcar no sangue. Tal função traz mais fluxo sanguíneo para o cérebro, possibilitando novos ápices de criatividade. Já deu para perceber que as vantagens desta medicina são extremamente amplas, né? Mas calma, que não para por aí!

Importância espiritual

Segundo Jordana, o consumo consciente e constante do cacau acaba promovendo a cura de feridas antigas, justamente por agir em nosso chakra cardíaco. Com isso, experimentamos a dissolução de bloqueios emocionais, traumas e energias negativas que podem estar alojadas em algum lugar do nosso “eu” espiritual.

“Sempre gosto de dizer que ele é um bom complemento para que tenhamos uma vida mais leve e conectada, sem nos sobrecarregar com as experiências do passado. Aprendemos a estar no presente para compreender o futuro com calma”, afirma.

O que sentimos ao consumir o cacau?

“Quando consumimos o cacau, sentimos uma leve taquicardia e um calor muito grande se espalhando pelo corpo. Depois, somos tomados por um bem-estar instantâneo e uma tranquilidade para acessarmos pontos que precisam ser curados em nós mesmos”, aponta.

Como ritualizar e consumir a medicina do cacau?

Agora, chegamos ao momento que todxs estão esperando: como preparar a medicina do cacau em casa. “Primeiro, é imprescindível nos conectar com o fruto. Não estamos falando sobre o achocolatado convencional que tomamos de manhã. Ele deve ser tratado com respeito, e para isso, é necessário estabelecermos uma intenção antes de ritualizar. Pense no que você pretende manifestar ou obter com o consumo”, indica Jordana.

Depois, Poli nos aconselha a preparar um ambiente propício: “Acenda uma vela, coloque uma playlist com músicas que te relaxem. Se puder, acenda um incenso ou faça uma defumação para que o local seja abençoado.”

Preparando a bebida

Tradicionalmente, devemos separar 300ml de água num recipiente, aquecê-lo e depois colocar 43 gramas de cacau. Porém, Jordana reitera que esta é uma medicina do coração. Portanto, sinta-se livre para utilizar a quantidade que sentir ser necessária.

“Eu gosto de indicar a compra do cacau num lugar que respeite o fruto e faça o plantio de forma sustentável. Não adquira através de uma grande indústria que não se importa com a natureza, pois podemos pegar essa energia”, avisa.

Por fim, enquanto estiver consumindo, reserve um tempo para que o cacau domine todas as suas papilas gustativas. “Reconheça o que o sabor representa pra você, pois às vezes, o cacau tem o sabor que precisamos receber. Se rolar uma vontade de cantar, dançar ou colocar o pé na terra, vá em frente. Esse momento não deve ser limitado. Libere o que precisa ser liberado e receba o que precisa ser recebido. No fim do ritual, apenas agradeça. Quando percebo que houve alguma sobra, ofereço o restante para a natureza e toco o meu dia normalmente.”

Vale colocar açúcar ou outras especiarias?

A espiritualista afirma que podemos colocar um pouco de canela, cravo ou até mesmo cardamomo para deixar a bebida ainda mais especial. “Não tem problemas em adoçar um pouco, mas não exagere. Eu aconselho usar um pouco de mel. E se existir alguma especiaria que você se conecte e sentir de colocar, teste à vontade. O cacau é uma medicina que traz uma cura individual. Não tenha medo de trabalhar essa alquimia de sabores.”

Em que momento do dia consumir?

De acordo com a especialista, a medicina pode ser consagrada em jejum durante a manhã. “É legal porque você tem a ritualística e depois se entrega àquela sensação no restante do dia. Mas claro, faça no horário que achar melhor.”

Há contraindicações?

Por fim, Jordana reitera que qualquer medicina — quando experimentada por alguém que convive com algum problema prévio de saúde — deve ser consumida com acompanhamento médico.

“O cacau nos movimenta não apenas de forma emocional e espiritual, mas também física. E por causar vasodilatação, eu indico que pessoas com problemas cardíacos trabalhem com uma dosagem menor e tenham um respaldo científico antes de sair tomando. O mesmo vale para mulheres grávidas e lactantes”, conclui.