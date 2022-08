Como fazer uma mala prática e com peças estilosas

Para uns, o momento é de alegria, sinal de que se aproxima a tão sonhada escapada de férias. Para outros, é de desespero: como levar todo o necessário e ainda fazer a mala fechar antes da viagem? Para que a tarefa não vire uma via crucis, organização é fundamental. CLAUDIA conversou com Ana Vaz, consultora de imagem, para dicas de como fazer uma mala com peças versáteis e estilosas.

Planeje e informe-se sobre o destino

“O primeiro erro é não planejar a mala. Muitas vezes a pessoa planeja toda a viagem, sabe exatamente o que vai fazer a cada dia, mas não pensa na mala adequada para acompanhar as atividades e o clima do lugar onde vai estar”, diz Ana. O destino e o clima do local no período do ano em que se dará a viagem são fundamentais para escolher quais roupas e sapatos levar. “É preciso olhar a previsão do tempo e as temperaturas diurnas e noturnas e cruzar essas informações com a programação que se deseja fazer”, orienta a consultora.

Segundo Ana, é importante informar-se também sobre os arredores do local, principalmente se é um lugar que você ainda não conhece, e entender até mesmo sua geografia, para planejar a locomoção e adequar os looks à necessidade de deslocamento. “É preciso saber se terá carro à disposição, se usará transporte público ou por aplicativo, ou se vai se locomover a pé ou em bicicleta. É fácil tirar ou vestir um casaco dependendo do frio ou do calor, mas é mais complicado se livrar de um calçado que não seja adequado ou machuque o pé durante os passeios, por exemplo”, explica.

Outra recomendação é escolher as peças de roupa e calçados segundo o tipo de viagem, se é profissional ou de lazer, se vai ficar mais tempo sentada (no caso de uma conferência, por exemplo) ou fazendo alguma atividade. “Por isso, deixar para fazer a mala na véspera ou no dia da viagem é um grande problema, porque você não consegue levar peças adequadas para o clima e os diferentes ambientes, que sejam fáceis de combinar, e acaba levando coisas demais ou coisas de menos”, diz Ana.

Organizar a mala é tão essencial como organizar o roteiro de uma viagem.

Para cada peça de baixo, leve duas de cima

Ana tem uma dica de ouro para organizar uma mala para desde uma viagem rápida quanto uma mais longa: para cada peça de baixo, leve duas de cima. “Para uma escapada de dois ou três dias, pode separar duas partes de baixo, como uma calça e um short ou uma saia midi e outra curta, e quatro partes de cima, considerando looks para o dia e para a noite“, orienta. A consultora recomenda escolher roupas que transitem bem entre os compromissos diurnos e noturnos, para que a peça que se usa num jantar, por exemplo, possa ser vestida no passeio do dia seguinte. Nesse sentido, sapatos baixos são mais recomendados. “Uma peça inteira, seja um vestido ou um macacão, além de uma sobreposição também são bem-vindos”, acrescenta.

A mesma regra matemática é válida para viagens mais duradouras: para cada parte de baixo, leve duas de cima, mais uma sobreposição e peça única (vestido ou macacão). Se for passar 20 ou 30 dias longe de casa, faça a mala como se fosse para 10 dias: “Selecione, no máximo, 10 partes de baixo e 20 partes de cima e vá lavando as peças no hotel ou outro tipo de alojamento que for ficar”, indica Ana. Ela recomenda levar peças em tecidos que são mais fáceis de lavar e que secam rápido, como o poliéster. “Geralmente, os tecidos sintéticos podem ser lavados até mesmo no chuveiro”, lembra.

Aposte em cores neutras

As cores neutras, como branco, cinza e preto, são uma aposta infalível e Ana recomenda pensar nelas na hora de fazer a mala, acrescentando outros tons: “Também existem neutros coloridos, como verde oliva, marinho e vinho. Entenda que tipo de combinação te deixa mais à vontade e componha pelo menos metade da sua mala com essas cores.”

Invista em acessórios

Outra opção para diminuir a quantidade de peças a levar é investir em acessórios que dão nova cara aos mesmos looks. De colares e brincos, a coletes, lenços e chapéus, vale tudo. “São peças menores e mais leves, fáceis de carregar e que podem ajudar na transformação do que você está usando. Uma coisa que ajuda muito é montar os looks para cada dia e ocasião e fotografá-los antes da viagem para ter certeza de que irá usá-los”, diz Ana.

Leve peças coringas

Além dos acessórios, como lenços, echarpes e outros itens com os quais você consiga transformar o visual, outras peças coringas são panneaux (esses lenços grandes e quadrados que podem ser usados também como saias ou blusas); peças jeans, que sujam pouco e são socialmente aceitas tanto para o dia quanto para a noite; peças pequenas, como regatas, e roupas térmicas para os destinos mais frios. “Se você quer uma mala leve, pode levar mais segundas peles do que muitos casacos. Além da proteção contra o ar gélido, geralmente são feitas de tecidos fáceis de lavar e secar”, orienta a consultora de imagem. Ana ressalta, no entanto, que os bons coringas de verdade são aqueles que conhecemos de cor: “Separe as peças do seu guarda-roupa que você mais usa no seu cotidiano. É com elas que você vai se sentir bonita e confortável onde estiver.”