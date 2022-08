Livros usados: 9 sebos físicos e digitais para conhecer

Quando se interessar por um livro, antes de comprá-lo, faça uma busca em sebos. Os preços comumente serão mais atraentes quando comparados a exemplares novos e, em alguns casos, rola ainda pechinchar.

Fora isso, circular por sebos permite ver diferentes edições do mesmo título, encontrar obras raras ou já esgotadas em livrarias. Alguns espaços em São Paulo também promovem trocas de livros ou abrigam restaurantes e bares descolados.

Convencido? Listamos algumas unidades físicas em São Paulo, além de espaços virtuais, para você conhecer.

Desculpe a poeira (@desculpeapoeira)

O sebo vende livros, Lps, CDs, revistas antigas, HQs e cartões postais. O espaço, situado em Pinheiros, bairro da Zona Oeste de São Paulo, conta ainda com loja no site Estante Virtual.

Endereço: R. Sebastião Velho, 28A – Pinheiros, São Paulo / SP

O sebo de Pinheiros tem feito atendimentos para compra e venda de livros usados pelo WhatsApp ou Estante Virtual. Eles fazem envios para todo o país.

Contato: (11) 97040-9730 (WhatsApp)

Sebo do Messias (@sebodomessias)

Localizado na Praça Dr. João Mendes, na região central de São Paulo, esse tradicional sebo conta com site e e-commerce (sebodomessias.com.br). Na loja, além de livros, também há vinis, gibis, DVDs e CDs.

Endereço: Praça João Mendes, 140 – Sé, São Paulo / SP

Livraria Simples (@livraria_simples)

Nesta livraria situada no bairro da Bela Vista é possível encontrar livros novos e usados, além de feiras de trocas, sempre aos sábados. A loja também comercializa em seu site (livrariasimples.com.br). Pelas redes sociais do estabelecimento, você fica informado sobre os dias de contações de história para crianças e de shows de chorinho, que são realizados na sua porta. A livraria também vende grãos da Um Bom Café.

Endereço: R. Rocha, 259 – Bela Vista, São Paulo / SP

Sebo Clepsidra (@seboclepsidra)

Além do e-commerce (seboclepsidra.com.br), o sebo conta com duas lojas físicas na capital onde realiza vendas, compras e trocas de títulos. Eles realizam bazares em frente à loja, lançamentos e pretendem voltar com o clube de leitura. A livraria também tem seu próprio selo de publicação voltado para temáticas góticas e de horror.

Endereço: R. Frederico Abranches, 411 – Vila Buarque, São Paulo/ SP

R. Doutor Cesário Mota Júnior, 296 – Vila Buarque, São Paulo/ SP

No bairro da Pompeia, o Lardo oferece, além de drinks, vinhos e comidinhas, livros usados para venda. O acervo é pequeno, mas envolve o estabelecimento também diminuto e descolado, inaugurado em setembro de 2021.

Endereço: R. Guiara, 376 – Pompeia, São Paulo – SP

Livraria Calil (@livrariacalil)

Com livros raros, além de gravuras, postais e restaurações, esse sebo inaugurado em 1948 fica na região central, com o propósito de manter o livro físico circulando no mercado. Eles também comercializam pelo e-mail calil@livrariacalil.com.br.

Endereço: R. Barão de Itapetininga, 88 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo / SP

Estante Virtual (estantevirtual.com.br)

Criado em 2005, o site vende livros novos e seminovos de todos os gêneros, conectando leitores a sebos espalhados no país.

Livraria Cultura (livrariacultura.com.br/sebo-cultura)

Desde 2017, a Livraria Cultura passou a disponibilizar em seu site a venda de livros usados. Ela também compra exemplares de seus clientes.