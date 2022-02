Rosewood: invasão criativa e luxuosa na hotelaria em São Paulo

Em 2014, quando a exposição Made by… Feito por Brasileiros arrebatou os visitantes no antigo Hospital Matarazzo, na Bela Vista, dava para imaginar que os planos do empresário francês Alexandre Allard, que havia comprado o complexo, não eram nada modestos. Ao custo estimado de 15 milhões de reais, a montagem foi uma invasão criativa que adiantou a importância que a arte teria no futuro espaço Cidade Matarazzo. O conjunto completo que irá ocupar a área com lojas, um edifício empresarial e um centro cultural, entre outros empreendimentos, deve ficar pronto no ano que vem, somando um investimento estimado de 2,7 bilhões de reais. Mas já está em pleno funcionamento, e com agenda lotada, ou fully booked, como se diz na hotelaria, o Rosewood São Paulo.

Primeira unidade brasileira da rede seis-estrelas, o hotel ocupa a antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, ao lado da Capela Santa Luzia, edifício de 1922 que foi reformado e promete virar endereço dos sonhos para as noivas (um ballroom, ou salão de baile, subterrâneo também entrará em funcionamento). Integrante da categoria ultra-luxury, o Rosewood tem projeto assinado pelo arquiteto Jean Nouvel, ganhador do mais famoso prêmio da sua profissão, o Pritzker, e pelo designer Philippe Starck, apaixonado pela textura de pedras naturais, sempre valorizadas pela iluminação.

Ambos franceses, eles criaram o cenário ideal para 57 artistas brasileiros contemporâneos brilharem: são mais de 450 obras, entre quadros de Vik Muniz na imponente entrada, uma tapeçaria de Regina Silveira e um dos corredores de quartos todo pintado pela muralista Ananda Nahu.

Mesmo quem não está hospedado por lá pode desfrutar da gastronomia do lugar. Comandada pelo chef Felipe Rodrigues, a equipe da cozinha tem lideranças femininas fortes. Saiko Izawa cuida da confeitaria, Rachel Codreanschi é sous chef executiva e Ana Paula Ulrich responde pela mixologia. São dela os drinques do Rabo di Galo, um dos ambientes mais impressionantes dentre todos os ambientes impressionantes do hotel. Intimista, o bar tem as paredes decoradas por instrumentos musicais, muitos deles indígenas, e o teto desenhado pelo artista plástico Cabelo, com ondas de cores e corpos celestiais voadores, uma referência à sua experiência com ayahuasca.

Ao pegar o elevador Alucinógeno (eles têm nome próprio e obras de arte exclusivas, como a de cogumelos e outras plantas que compõem a “etnografia cultural da flora mágica brasileira” de Walmor Corrêa) é possível ter acesso ao rooftop, onde fica a piscina de azulejos pintados à mão pela artista Sandra Cinto. No skyline paulistano, destaca-se a nova Torre Mata Atlântica, com varandas repletas de árvores como jabuticabeiras e pitangueiras. Ali, funcionarão em breve mais quartos para hóspedes e também apartamentos para moradores. O luxo paulistano nunca foi tão alucinante e encantador.