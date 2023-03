Farfetch abre inscrição para programa de apoio a mulheres

A Farfetch abriu inscrições para a quarta edição do Plug-In Mentoring For Young Women, um programa que oferece oportunidades para mulheres que iniciaram suas carreiras acadêmicas nas áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). As inscrições devem ser feitas até 8 de abril de 2023, e o programa começa em maio de 2023.

O projeto oferece orientação, coaching e mentoria por 9 meses para as estudantes, com reuniões regulares feitas por colaboradores da empresa. Os profissionais também dão aconselhamentos personalizados na construção de sua marca, networking e preparação para entrevistas de trabalho.

“É uma oportunidade de aprendizado extremamente relevante, em um contexto real da empresa, que oferece às aprendizes ferramentas úteis que podem aplicar no mercado de trabalho no futuro”, afirma Ana Sousa, que é VP de People Lifecycle da Farfetch.

O Plug-In Mentoring For Young Women foi criado para acelerar o desenvolvimento pessoal e profissional das estudantes em campos STEM, apoiando mulheres nas áreas tecnológicas. O programa começou em 2020, em Portugal, mas expandiu-se para outros países nos anos seguintes, conectando mais mulheres a mentores.

“Vale destacar o papel desse programa não só para estas mulheres, que têm acesso a algo diferenciado, mas também para a sociedade, já que estamos abrindo o caminho para que mais mulheres se desenvolvam em áreas tecnológicas, contribuindo, assim, para minimizar a falta de representação de gênero nas organizações”, termina Ana.