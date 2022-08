Menos plástico nos oceanos, mais tecnologia nas mãos

É quase incontrolável: quem gosta de tecnologia e inovação, como nós em CLAUDIA gostamos, sente a ponta dos dedos coçar de vontade ao ver bons lançamentos no mercado. A preocupação com o meio ambiente e o cuidado com a geração de resíduos, porém, freia qualquer impulso e nos convida a pensar de novo: como podemos fazer melhores escolhas na hora de investir num smartphone, smartwatch ou fone de ouvido, por exemplo?

Nesta quarta (10), em Nova York, a Samsung faz o anúncio do lançamento global de 5 novos produtos, todos dentro do evento Samsung Galaxy Unpacked 2022. Em primeira mão, pudemos conhecer os aparelhos – e também sentir na prática quais são as estratégias de redução de lixo e reaproveitamento de material adotadas pela empresa sul-coreana. É por isso que essa reportagem sobre tecnologia começa falando de sustentabilidade.

Atualmente, 90% dos produtos Galaxy têm pelo menos um item reciclado de plástico que seria destinado ao oceano. O processo funciona da seguinte forma: primeiro, redes de pesca são coletadas nos arredores do Oceano Índico. Em seguida, os fios são desembaraçados, lavados e desfiados. A partir deste material, são produzidas partículas de nylon, depois transformadas em componentes internos dos aparelhos telefônicos.

O desejo de causar um impacto motivou a companhia a traçar metas ecológicas, que incluem até 2025 ter a linha completa com algum item reciclado, zerar o uso de plástico de uso único nas embalagens, minimizar o consumo de energia dos produtos no modo standby e liquidar o envio de qualquer objeto para o aterro (fique de olho e faça a sua parte, procurando o lugar adequado para o descarte de eletrônicos).

Agora, vamos aos avanços tecnológicos nos produtos em si. A linha Galaxy Z Flip e Z Fold já era conhecida pelo design compacto (um dos maiores atrativos dos celulares dobráveis, cujas vendas duplicam ano a após ano desde 2019). Nos novos modelos Z Flip 4 e Z Fold 4, as molduras ficam mais finas, aumentando as dimensões da tela sem causar impacto no peso e tamanho total dos aparelhos.

Entre as configurações aprimoradas estão a tela frontal com mais possibilidades de ações, como responder chamadas ou verificar alertas e mensagens, e as configurações rápidas de controle de som, brilho, wi-fi, desbloqueio por impressão digital ou facial. Os novos widgets incluem o controle do dispositivos domésticos, através do SmartThings.

Além dos celulares dobráveis, outros produtos lançados agora nos Estados Unidos são o Galaxy Watch5 | Watch5 Pro (leia sobre as funcionalidades do smatwatch para a saúde na Boa Forma) e os fones sem fio Galaxy Buds2 Pro. Muito anatômicos e leves, os foninhos oferecem uma experiência de som hi-fi de 24 bits, com 256 vezes mais dados de som em relação aos outros modelos. Tanto a detecção de voz quanto o cancelamento de ruídos foram adaptados, resultando numa experiência de som semelhante a de uma casa de espetáculos com som 360º.

Para falar dessas e outras novidades, a Samsung deixa para trás qualquer barreira entre o off-line e o online e prepara uma ativação intensa no metaverso. De olho na Geração Z, que já tem 60% de seus representantes no metaverso e 87% declarados gamers, a companhia pensou numa estratégia específica para o Fortnite. Criada pela Samsung América Latina, a Smart City é uma atmosfera virtual onde será possível interagir com os produtos e também com outros consumidores da marca.

Para comprar os novos produtos (no mundo real mesmo, não no digital, no caso), é preciso ficar de olho nas datas: depois do Galaxy Unpacked, transmitido também pelo YouTube da marca, os lançamentos locais no Brasil estão previstos para o dia 23 de agosto. Na data, serão confirmados os dias de início da pré-venda e venda dos produtos, além dos preços e das demais informações comerciais.