Premiação incentiva meninas a desenvolver projetos em ciência e tecnologia

Criativa. Líder. Determinada. Pioneira. Visionária. Mobilizadora. Esses são adjetivos que vestem meninas muito melhor do que qualquer vestido de princesa. Neste 11 de outubro, data declarada pela Organização das Nações Unidas (ONU) o Dia Internacional da Menina, mais do que nunca, é importante incentivá-las a abraçar esses papeis. A partir desta terça-feira até o dia 28 de outubro, garotas de 13 a 21 anos de todo o Brasil podem se inscrever na quarta edição do prêmio Mude O Mundo Como Uma Menina, realizado pela plataforma educacional Força Meninas, que reconhece soluções transformadoras pensadas por elas nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. As inscrições são feitas gratuitamente no formulário do projeto, e as vencedoras serão anunciadas no dia 12 de novembro.

Além das seis concorrentes que representem cada um dos adjetivos acima, a categoria Juntas Somos Força premiará seis projetos de coletivos com potencial de crescimento e impacto. A vencedora da categoria “Mobilizadora” receberá um notebook para facilitar a execução de seus trabalhos e também ganhará um convite para a mentoria oferecida pela instituição. Cada selecionada da categoria Juntas Somos Força receberá R$ 2,5 mil para custear sua iniciativa e uma mentoria em Inteligência Financeira, Economia Verde, Empreendedorismo para Nova Economia e Liderança.



O corpo de juradas do prêmio contará com a física Sônia Guimarães, Natalia Pasternak, doutora em microbiologia e presidenta do Instituto Brasileiro Questão de Ciência, Prof. e Dra. Renata Muniz Prazo, da UnB, PhD Daniela Gomes, Prof. na Universidade Estadual de San Diego, além de Pascale Thivierge, gerente do Programa de Diplomacia Política e Pública do Consulado do Canadá, em São Paulo.

“Em 2021 tivemos 398 inscritas e para este ano esperamos muito mais. É uma oportunidade única para meninas de todo o Brasil descobrirem a importância de se tornarem protagonistas das mudanças que querem ver em seus mundos. O desenvolvimento de uma mentalidade orientada à inovação e a resolver os problemas mundiais ainda está confinada ao ambiente corporativo. Contudo, essa geração precisará atuar em profissões que ainda não existem e criar novos futuros. Esse é o intuito do prêmio, incluí-las em ambientes de decisão e protagonismo”, diz Déborah De Mari, fundadora do projeto.

Confira mais informações sobre a premiação:

Categoria Criativa: Dirigida a meninas que produzem arte real ou virtual, de alto potencial criativo e que já tenham algum material, protótipo ou obra realizada de alto impacto entre críticos e/ou entre o público. Alguns perfis indicados a essa categoria são meninas, desenvolvedoras, ativistas, slammers, grafiteiras, ilustradoras, compositoras, escritoras, desenhistas e todas aquelas que expressam pela arte as mudanças que querem ver na sociedade.

Categoria Líder: Orientada a meninas com espírito de liderança. Reconhece, meninas notáveis por lutar por aquilo em que acreditam, liderando movimentos, causas e/ou projetos engajando pessoas, para impactar positivamente a sua comunidade.

Categoria Determinada: Destinada a meninas que enfrentaram diversos obstáculos em suas jornadas, mas não desistiram de alcançar seus objetivos por isso. Também engloba meninas que desenvolveram projetos, ideias e/ou movimentos em situações com obstáculos financeiros, sociais, físicos e/ou geográficos, que foram transpostos por sua determinação e vontade de fazer a diferença.

Categoria Pioneira: Aberta a meninas que conseguem inspirar outras a irem além, sendo as primeiras a abrirem caminho e desbravar novas fronteiras. Incluem-se aqui as precursoras de ideias, projetos e iniciativas que vão além do senso comum, que desenvolvem projetos autênticos, que exploram campos ainda pouco trabalhados e que impactam uma comunidade. Não temem ser as primeiras e sabem que não serão as últimas.

Categoria Visionária: Designada às meninas que idealizam projetos inovadores, são vistas como “à frente do seu tempo” e, assim, causam transformações revolucionárias com ideias originais.

Categoria Mobilizadora: Premia as meninas que encantam sua comunidade pelas suas iniciativas empáticas que atingem diversas outras. Reconhecidas por seus colegas como agentes de mudança. Apenas as que já foram premiadas poderão concorrer nesta nova categoria.

Categoria Juntas Somos Força: Tem como objetivo celebrar seis projetos de meninas em fases iniciais. Essas iniciativas devem apresentar um potencial de crescimento e impacto para outras jovens dentro das temáticas: Inclusão Financeira, Combate a Crise Climática, Saúde das meninas, Inserção em áreas STEM e Tecnologias emergentes.