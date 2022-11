O papel do networking e sua importância na nossa trajetória profissional

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Não é novidade para ninguém que as novas tecnologias imprimiram um novo ritmo ao mundo contemporâneo impondo padrões de comportamento até então inimagináveis, especialmente na forma como nos relacionamos com outras pessoas nos âmbitos social e profissional e o peso que damos ao networking.

Neste novo cenário apresentado pela revolução tecnológica, que experimentamos e nos surpreendemos a cada dia, muitos valores se modificaram e perderam força, enquanto outros se tornaram extremamente relevantes.

E como não poderia deixar de ser, essas transformações impactaram o ambiente de trabalho e exigem de nós uma postura profissional que nos coloque alinhadas (os) com a realidade atual. E a forma como cultivamos nossos relacionamentos a favor da nossa imagem profissional ganhou ainda mais importância. Afinal, quem nunca ouviu falar em networking? Você sabia que essa importante ferramenta de relacionamento pode ser fundamental para os rumos da sua trajetória profissional? Sim, é verdade, e não existe nenhum exagero nessa afirmação.

Mas se você ainda não sabe exatamente o que é networking na prática e como podemos desenvolvê-lo de forma positiva a nosso favor, vou explicar melhor para que possamos adotar esse padrão de comportamento como aliado em nossas interações profissionais.

Vamos lá: networking nada mais é do que o movimento que fazemos para ampliar nossa rede de contatos e dessa forma aumentar nossas conexões profissionais. Essas interações, de um modo geral, sempre foram mais comuns na forma presencial. No entanto, com a era digital, elas se tornaram naturais também no ambiente virtual em função das redes sociais e profissionais como, por exemplo, o LinkedIn.

O principal objetivo dessa rede de relacionamentos que estabelecemos é alimentar um canal de troca de informações, ampliando as chances de sair da nossa bolha de conhecimento e abrir espaços para novas possibilidades.

Praticar esse exercício de relacionamento, ou seja, fazer networking, é vital para nossas carreiras, já que ele nos permite ampliar nosso repertório profissional e, consequentemente, nossas chances de estar em evidência para um número maior de pessoas.

Importante ressaltar ainda que o networking resulta em inúmeros benefícios e vantagens no mercado de trabalho. Então, se sua meta profissional é ter destaque em sua área de atuação e ser reconhecido por sua competência profissional, por que não lançar mão desse poderoso instrumento?

É neste cenário que as tecnologias digitais agem a nosso favor. Se antes era necessário todo um movimento e deslocamento para conseguir colocar essa rede de contatos em prática, hoje com alguns cliques de interação você pode atravessar fronteiras e fazer contatos até então impossíveis em outros tempos.

Não é à toa que atualmente existem milhares de profissionais trabalhando em empresas estrangeiras no conforto de sua casa graças a uma rede de relacionamento que foi criada de forma virtual e cultivada com regularidade.

Ao semear bons contatos profissionais, você tem maiores oportunidades de crescer no seu segmento com propostas de trabalho que podem te colocar em outro patamar. Para isso, é importante não esquecer do quanto é essencial manter uma boa reputação profissional para que ela reverbere positivamente para você no momento presente e, principalmente, no futuro.

Outro ponto importante é o quanto o networking feito de forma acertada é capaz de gerar autoridade para um profissional e permitir que ele seja visto com uma referência. E como isso é possível? Por meio das interações que você faz com sua rede de contatos, onde os pontos positivos do seu trabalho e de suas realizações se potencializam.

É dessa forma que surgem indicações que muitas vezes nos surpreendem. Elas são um dos principais benefícios proporcionados por uma boa rede de contatos. Um profissional que admira seu talento e sua postura profissional pode indicar você para novas posições na empresa ou até para um novo emprego.

No entanto, é importante não se esquecer de que o networking é uma relação de troca entre ambas as partes. Você não deve pensar apenas nos benefícios que pode obter através da sua rede de contatos, é necessário saber que também precisa oferecer algo em troca.

Ao exercer seu networking positivamente, por meio de uma interação com pessoas que tenham propósitos que se assemelhem ao seus e os mesmos objetivos, as oportunidades de ampliar seus projetos serão infinitamente maiores.

Agora que já vimos o quanto é importante fazer um bom networking e como ele pode impactar na trajetória de um profissional, vou dar algumas dicas de como aumentar sua rede de contatos na prática.

Interação nas Redes – Busque participar de grupos nas redes sociais relacionados ao seu segmento profissional. Essa será uma grande oportunidade de conhecer profissionais de outras cidades, e até países, estabelecer uma troca de experiências e estreitar o canal de relacionamento com muitos desses contatos. Essa troca, em algum momento, resultará em ações positivas para você e para a sua carreira.

Suporte e apoio – É muito comum pensarmos somente no presente e nos esquecer que nossos movimentos do agora podem nos ajudar ou prejudicar no futuro. Compartilhe conhecimento, se preocupe e ajude seu colega de trabalho, auxilie um amigo que precise do seu conhecimento e de experiência para resolver uma questão profissional. Esse simples apoio pode não mudar seu momento presente, mas resultar em boas oportunidades no futuro, pois essa pessoa que você deu algum suporte poderá retribuir te indicando para novas oportunidades num momento delicado de sua trajetória.

Comunicação e Imagem – Já falei em outros artigos o quanto a sua imagem é importante para o seu sucesso profissional. Na hora em estiver exercendo seu networking, se preocupe com a sua apresentação pessoal e com a forma como se comunica com outros profissionais. Sua linguagem corporal e verbal pode revelar muito de quem você é em sua essência e pode trabalhar como aliada para realizar uma nova conexão de maneira positiva. Passe mensagens assertivas e claras e se preocupe com a sua aparência.

Ver e ser visto – Aquela velha máxima de que quem não é visto não é lembrado faz todo sentindo quando estamos falando de networking. Participe de eventos relacionados à sua área de atuação, sejam eles virtuais ou presenciais como, por exemplo, congressos, feiras, palestras, workshops e cursos. Essa é uma excelente forma de interagir e conhecer novas pessoas na sua área de interesse. Mas, atenção. A interação não deve ficar restrita a trocas de cartões ou WhatsApp. É necessário dar continuidade a essa interatividade compartilhando informações e conteúdos e mantendo a conexão ativa. Agindo assim você fortalecerá sua rede de contatos.

Gere Conteúdo – As redes profissionais deixaram de ser um lugar no qual você só “aparece” quando está em busca de uma vaga de emprego. É preciso estar presente. Uma forma de fazer isso de maneira estratégica é gerando conteúdo. Compartilhe conteúdos relevantes de sua área, escreva artigos, interaja com os outros contatos comentando suas opiniões ou apresentando sugestões. Essa é uma maneira de estar em evidência e de ser lembrado.