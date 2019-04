Os principais lançamentos de ovos para a Páscoa 2019

1. Garoto: Ovo Branco + Cores zoom_out_map 1/22 Garoto: Ovo Branco + Cores (210g), vem com sachê de confeitos. Preço médio: R$ 29,90, sob consulta. (Garoto/Divulgação)

2. Lacta: Ovo Bis Black zoom_out_map 2/22 Lacta: Ovo Bis Black (240g). Preço médio: R$ 36, sob consulta. (Lacta/Divulgação)

3. Outback - Ovo Chokkie zoom_out_map 3/22 Outback - Ovo Chokkie (290g): Inspirada na icônica sobremesa Chocolate Thunder From Down Under, a sobremesa traz meio ovo de chocolate meio amargo recheado com uma combinação da receita exclusiva do brownie com nozes pecãs, com creme trufado de chocolates branco e meio amargo e decorado com chocolate branco - R$ 49,00. (Outback/Divulgação)

4. Brasil Cacau: Ovo Quero Mais zoom_out_map 4/22 Brasil Cacau: Ovo Quero Mais (400g). Chocolate ao leite e wafer, com recheio trufado tradicional e wafer. Preço: R$ 56,90. (Brasil Cacau/Divulgação)

5. Cacau Show: Ovo Dreams MasterChef zoom_out_map 5/22 Cacau Show: Ovo Dreams MasterChef Pão de mel (400g). Assinado por Alê Costa, CEO da Cacau Show, o ovo é feito com chocolate ao leite, possui uma casca recheada com sabor de pão de mel, além de doce de leite e um leve toque de especiarias. Preço: a partir de R$ 59,90. (Cacau Show/Divulgação)

6. Kopenhagen: Ovo Exagero Nhá Benta Avelã zoom_out_map 6/22 Kopenhagen: Ovo Exagero Nhá Benta Avelã (400g). Preço: R$ 109,90. (Kopenhagen/Divulgação)

7. Cristallo: Ovo Baileys zoom_out_map 7/22 Cristallo: Ovo Baileys (260g). Ovo casca recheada Baileys ao leite belga 40% cacau. Preço: R$ 87,50. (Cristallo/Divulgação)

8. Ofner: Ovo Croc Dèlice zoom_out_map 8/22 Ofner: Ovo Croc Dèlice (300g). Com casca recheada com crocante francês, caramelizado e bombons. Preço: 89,90. (Ofner/Divulgação)

9. Lindt Ovo Extra Mousse zoom_out_map 9/22 Lindt Ovo Extra Mousse (500g). Preço: R$ 139,90. (Lindt/Divulgação)

10. Chocolat du Jour: Ovo Yellow P zoom_out_map 10/22 Chocolat du Jour: Ovo Yellow P (200g). Em chocolat Au Lait com camada de Chocolate Blanc. Preço: R$152,00. (Chocolat du Jour/Divulgação)

11. Ovo Nestlé Zero Açúcar zoom_out_map 11/22 Nestlé Zero Açúcares – (170g): Chocolate ao leite sem adição de açúcares, embalagem 100% reciclável e embalado a mão. Preço médio: R$ 32,99 (sob consulta). (Nestlé/Divulgação)

12. Linea - Ovo Cookies'n Cream zoom_out_map 12/22 Ovo Cookies'n Cream (180g): combinação entre chocolate branco e pedacinhos de biscoitos, é o primeiro ovo de páscoa Cookies'n Cream sem açúcar e com fibras em sua formulação. Preço: R$ 27,90. (Linea/Divulgação)

13. Isabela Akkari Ovo Vegano Gianduia zoom_out_map 13/22 Isabela Akkari Ovo Vegano Gianduia (260g): casca de chocolate meio amargo recheado de creme de avelãs. Casca recheada: zero açúcar, sem ovo, sem leite animal, sem soja. Preço: R$ 115. (Isabela Akkari/Divulgação)

14. Ovo de Páscoa Loov zoom_out_map 14/22 Feito de chocolate ao leite de coco, recheado de creme de gianduia e, para deixar a sobremesa ainda melhor, ganhou uma super cobertura de chocolate branco ao leite de coco com avelãs. Com textura macia, ele é ótimo para ser consumido em fatias! Disponível em embalagens de 300 gramas, o Ovo de Páscoa Loov é vegano e, ainda, livre de glúten, lácteos, soja e gordura trans. Ou seja, pode ser consumido sem culpa!Preço: R$ 71,90Onde encontrar: Terra Madre - Orgânicos e Saudáveis. (Loov/Divulgação)

15. Dona Deôla - Ovo Bolo de Cenoura com Pudim de Chocolate zoom_out_map 15/22 Dona Deôla - Ovo Bolo de Cenoura com Pudim de Chocolate. Casca de chocolate recheada de bolo de cenoura e pudim de chocolate cremoso, coberto com ganache de chocolate e mini bolos de cenouras. Preço: R$ 69,90. (Tadeu Brunelli/Divulgação)

16. Sucrier - Ovo Carrot Cake zoom_out_map 16/22 Sucrier: Ovo Carrot Cake (500g) com brigadeiro e chocolate ao leite. Preço: R$ 85,00. (Rafael Sartori/Divulgação)

17. Fleur de Sucre - Ovo Passion zoom_out_map 17/22 Fleur de Sucre - Ovo Passion: com mousse de maracujá, que harmoniza com as notas frutadas do novo chocolate rosa, nas versões de 600g – R$ 180,00 e 300g- R$ 130,00. (Fleur de Sucre/Divulgação)

18. Brigaderia - Ovo de colher zoom_out_map 18/22 Brigaderia - Ovo de colher (300g): ovo de colher recheado com brigadeiro ao leite. Preço: R$ 79. (Brigaderia/Divulgação)

19. Unicórnio Petite Marie by Puratos zoom_out_map 19/22 Unicórnio Petite Marie by Puratos (250g): Ovo com casca crocante de avelãs caramelizadas e chocolate belga ao leite. Dentro do ovo, inclui medalha em formato unicórnio com chocolate puro ao leite. Preço: R$ 89,90. (Petite Marie/Divulgação)

20. Carmella Patisserie - Ovo Rochedo de Amêndoas ao Leite zoom_out_map 20/22 Carmella Patisserie - Ovo Rochedo de Amêndoas ao Leite (450g). Preço: R$ 195. (Carmella Patisserie/Divulgação)

21. Chroma Chocolates - Ovo de Chocolate Belga ao Leite com Pipoca zoom_out_map 21/22 Chroma Chocolates - Ovo de Chocolate Belga ao Leite com Pipoca (520g). Preço: R$ 205,00. (Chroma Chocolates/Divulgação)