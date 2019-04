10 ovos “diferentões” para a Páscoa 2019

1/10 Outback - Ovo Chokkie (290g): Inspirada na icônica sobremesa Chocolate Thunder From Down Under, a sobremesa traz meio ovo de chocolate meio amargo recheado com uma combinação da receita exclusiva do brownie com nozes pecãs, com creme trufado de chocolates branco e meio amargo e decorado com chocolate branco - R$ 49,00. (Outback/Divulgação)