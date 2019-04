6 pratos veganos e deliciosos para o almoço de Páscoa

É comum, na Páscoa, encontrar travessas recheadas de postas de bacalhau, com muito azeite e acompanhamentos. Mas como montar um almoço especial para o feriado para pessoas veganas?

Fizemos uma seleção de seis pratos veganos (sem ingredientes de origem animal), deliciosos e fáceis de preparar.

Confira:

1. Tabule de quinoa

(Receita cedida pela nutricionista Luna Azevedo, sócia fundadora da Clínica Nutrindo Ideais)

Ingredientes:

200 gramas de Quinoa

2 cenouras

200 gramas de pepino

1 cebola

Cebolinha

Azeite de oliva extra virgem

Modo de Preparo:

Limpe, escorra e coloque para cozinhar a quinoa em duas medidas de água fria, com sal, fogo baixo e panela tampada por 10 ou 15 minutos.

Cozinhe as cenouras durante 3 minutos.

Misture a cebola ralada com azeite, junte com a quinoa e misture bem, acrescente as verduras, e decore com as cebolinhas cortadas.

Rendimento: 4 porções.

–

2. Moqueca Vegana acompanhada de Painço

(Receita cedida pela chef Iracema Bertoco, do Centro Europeu)

Ingredientes moqueca:

1 talo de pupunha

1/2 bandeja de shitaque

1 banana da terra

3 tomates maduros

1/2 pimentão vermelho

1 cebola pequena

30 mililitros de azeite de dendê

100 mililitros de leite coco

1 pimenta dedo de moça

1 pitada de curcuma

Pimenta do reino

Coentro a gosto

Suco de meia laranja

Modo de preparo:

Refogue no dendê a cebola, depois acrescente o tomate e pimentão cortados em brunoise.

Acrescente os demais ingredientes, deixe cozinhar em fogo baixo até que fique cozida mas firme.

Desligue o fogo e finalize com o coentro e o suco de meia laranja.

Ingredientes Painço:

200 gramas de painço descascado

30 mililitros de azeite

Um dente de alho pequeno

250 mililitros de água

Sal a gosto

Modo de preparo:

Refogue o alho no azeite e acrescente o painço já lavado.

Cubra com água e o sal e cozinhe como um arroz.

Rendimento: 2 porções

–

3. Purê de lentilha

(Receita cedida pela nutricionista Luna Azevedo, sócia fundadora da Clínica Nutrindo Ideais)

Ingredientes:

2 xícaras de lentilha cozida

2 dentes de alho

Sal a gosto (sugestão: 2 colheres de chá)

Pimenta do reino a gosto (opcional)

2 colheres (de sopa) de azeite de oliva extra virgem ou manteiga ghee

2 colheres (de sopa) de cebola refogada para finalizar

Modo de Preparo:

Coloque a lentilha no processador ou no liquidificador, com um pouco da água do cozido para ajudar no processo de triturar os grãos.

Acrescente todos os demais ingredientes, o azeite de oliva, os dentes de alhos, o sal e a pimenta em pó (opcional).

Triture tudo até ficar homogêneo.

Rendimento: 280 gramas

–

4. Brócolis ao forno com alho

(Receita cedida pela nutricionista Luna Azevedo, sócia fundadora da Clínica Nutrindo Ideais)

Ingredientes:

1/2 bouquet de brócolis (aproximadamente 10 floretes)

1 a 2 dentes de alho

1 colher (de sopa) rasa de azeite

1 colher (de sopa) de sal

Pimenta do reino a gosto

Ervas desidratadas ou orégano ou alecrim a gosto

Modo de Preparo:

Corte os floretes de brócolis crus e bem lavados em floretes menores, do tamanho de uma mordida.

Pique o alho em fatias finas. A quantidade depende da sua preferência, geralmente varia entre 1 ou 2 dentes de alho.

Em uma assadeira, distribua o alho e os floretes de brócolis misturados.

Em um recipiente, misture os outros ingredientes e regue o conteúdo da assadeira.

Use um garfo ou as mãos para garantir que a maior parte do brócolis tenha entrado em contato com o azeite.

Leve ao forno baixo (200ºS C) pré-aquecido e deixe por 15 a 20 minutos ou até que as extremidades estejam de cor marrom claro e o alho crocante.

Retire do forno e sirva quente.

Rendimento: 1 travessa

–

5. Massa de pizza vegana e sem glútem

(Receita cedida pela chef Gabi Mahamud, professora dos cursos de gastronomia do Centro Europeu)

Ingredientes

3/4 xícara de farinha de farinha de arroz

3/4 xícara de farinha de farinha de arroz 1/2 xícara de farinha de grão de bico

1/2 xícara de farinha de grão de bico 1/3 xícara de farinha de linhaça

1/3 xícara de farinha de linhaça 1/2 xícara de fécula de batata

1/2 xícara de fécula de batata 1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de açúcar mascavo 1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de sopa de fermento biológico seco 3/4 xícara de água morna

3/4 xícara de água morna 1 colher (de sopa) de azeite

1 colher (de sopa) de azeite Sal a gosto

​Modo de preparo: ​

Em um recipiente, misture todas as farinhas, o fermento e o açúcar. Misture bem.

Adicione a água e até que a massa fique homogênea.

Se precisar, coloque um pouco mais de água. A massa precisa ficar um pouco grudenta.

Acrescente o azeite e o sal e incorpore.

Tampe a massa com um pano de prato e deixe descansar até crescer e ficar com o dobro do volume (entre 15 e 20 minutos).

Modele a pizza em uma forma untada com óleo (dica: unte a mão com óleo também) e asse em forno pré-aquecido a 180° por aproximadamente 15 minutos.

Retire do forno, coloque sua cobertura preferida e volte ao forno por mais uns 10 minutos.

​Sugestões de coberturas:

Cogumelos salteados no azeite, shoyu e salsinha

Cogumelos salteados no azeite, shoyu e salsinha Tomates confitados

Tomates confitados Sementinhas e manjericão salpicados por cima

–

6. Ratatouille

(Receita cedida pela nutricionista Luna Azevedo, sócia fundadora da Clínica Nutrindo Ideais)

Ingredientes:

1 berinjela

1 abobrinha

1 pimentão verde

1 pimentão amarelo

3 tomates

2 cebolas

3 colheres (de sopa) de azeite extra virgem

1 galho de manjericão

1 galho de alecrim

Sal

Molho:

2 colheres (de sopa) de azeite

2 dentes de alho amassados

1/2 cebola picadinha

2 tomates picadinhos

1/2 xícara (de chá) de água

Sal

Folhas de manjericão

Modo de Preparo:

Prepare o molho:

Coloque o azeite em uma panela, frite um pouco o alho amassado e acrescente a cebola, mas não deixe fritar muito, só murchar.

Junte o tomate, refogue um pouco.

Acrescente a água e deixe cozinhar uns 3 minutos.

Coloque o sal e as folhas de manjericão.

Despeje em uma travessa refratária e reserve.

Prepare os legumes:

Corte todos os legumes em rodelas.

Comece com a berinjela, corte em rodelas de 1/2 cm e deixe de molho em água salgada por uns 20 minutos.

Depois escorra e seque um pouco. Isto tira um pouco o amargor da berinjela.

Montagem:

Na travessa que já está com o molho, comece arrumando as camadas de legumes. De fora para dentro.

Coloque uma rodela de cada legume, de forma intercalada e em pé.

Faça isso em toda a travessa.

Depois de toda a travessa cheia, vá colocando outras rodelas nos espaços que ficaram vazios até que fique tudo apertadinho.

Rendimento: 4 porções

–

