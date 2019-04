Mais de 30 lançamentos de Ovos de Páscoa para 2019

A Páscoa 2019 está caprichada quando o assunto são lançamentos de ovos de chocolate. Para quem adora uma guloseima, as marcas prepararam novidades que vão do clássico ao “diferentão”, perfeitos para quem ama presentear os outros ou a si mesmo na data.

O domingo de Páscoa, que este ano cairá no dia 21 de abril, é uma data para reunir a família e também trocar ovos de chocolate. E para quem segue a tradição, preparamos uma seleção com as principais novidades das marcas para a Páscoa 2019.

Entre as tendências deste ano estão muita avelã, chocolate cor-de-rosa, ovo com biscoito Negresco, KitKat de morango e limão e muito mais!

Confira mais de 30 lançamentos de Ovos de Páscoa:

Lacta

1) Lacta Bis Black (240g) – preço sob consulta

2) Ovo Shot (223g) – preço sob consulta

3) Lacta Laka e Diamante Negro (575g) – preço sob consulta

4) Lacta Bis Oreo (240g) – preço sob consulta

Garoto

1) Garoto 90 anos (200g), edição comemorativa de 90 anos de Garoto, serão comercializados 32.873 unidades (metade chocolate amargo e metade chocolate branco com maracujá) – preço sob consulta

2) Talento Avelãs + Mini Tabletes (290g) – preço sob consulta

3) Garoto Cores, vem com sachê de confeitos (210g) – preço sob consulta

Nestlé

1) KitKat Sabores (200,4g), mix de KitKat Mini com os novos sabores Morango e Limão além dos tradicionais chocolates ao Leite, Branco e Meio Amargo – preço sob consulta

2) Alpino Lata Gianduia (170g), chocolate Alpino Gianduia com avelã refinada na casca em dois modelos de Latas Estilizadas – preço sob consulta

3) Alpino® Extra Cremoso (170g),chocolate Alpino Extra Cremoso com muito mais leite – preço sob consulta

4) Alpino® Gianduia + bombons recheados (300g) – Ovo de Chocolate Alpino Gianduia com 10 bombons recheados de creme de avelã exclusivos

para Páscoa – preço sob consulta

Kopenhagen

1) Ovo Exagero Nhá Benta Avelã (400g) – R$ 109,90

2) Ovo Essence Ruby (300g) – R$ 119,90

3) Ovo Língua de Gato Extra Cremoso (300g) – R$ 99,90

4) Ovo Língua de Gato Avelã (350g) – R$ 124,90

Chocolates Brasil Cacau

1) Ovo Churros (400g), mesclado de chocolate branco e chocolate ao leite com canela, recheado com doce de leite – R$ 56,90

2) Ovo Trufado Negresco (400g), chocolate ao leite com biscoito, com recheio trufado de chocolate branco e biscoito Negresco – R$ 56,90

3) Ovo Dinda (300g), chocolate ao leite com recheio de marshmallow – R$ 47,90

4) Ovo Quero Mais (400g), chocolate ao leite e wafer, com recheio trufado tradicional e wafer – R$ 56,90

Lindt

1) Excellence Ovo Seleção 70% 220g – R$ 109,90

2) Ovo Napolitains 195g – R$ 89,90

3) Lindor Ovo ao Leite 285g – R$ 89,90

4) Ovo Extra Mousse 500g – R$ 139,90

Ferrero

1) Princesa Disney Kinder® Ovo de Páscoa (100g) – R$ 49,99

2) Ovo de Páscoa Ferrero Rocher em caixa (212g) – R$ 69,90

3) Natoons Kinder® Ovo de Páscoa (150g) – R$ 62,99

4) Fantasy Kinder® Ovo de Páscoa (150g) – R$ 62,99

Ofner

1) Ovo Pistacchio di Bronte (300g), chocolate ao leite, com a casca recheada por um surpreendente recheio de Pistacchio di Bronte, e bombons recheados de Pistacchio di Bronte, em seu interior – R$ 104,90

2) Ovo Macadâmia (300g), chocolate ao leite com a casca recheada com macadâmias torradas e bombons Gold de macadâmia, em seu interior – R$ 96,90

3) Ovo Trufado (300g), chocolate ao leite, com a casca recheada por um irresistível creme de chocolate trufado e bombons Gold em seu interior, nos sabores: Cassis, Macadâmia, Avelãs, Art de L’Ocean e Caramelo de Nozes – R$ 89,90

4) Ovo Crocante (250g), mix de chocolate ao leite e chocolate meio amargo (25%) , com cobertura crocante de castanhas de caju caramelizadas, com bombons Gold em seu interior, nos sabores: Cassis, Macadâmia, Avelãs, Art de L’Ocean e Caramelo de Nozes – R$ 69,90

Arcor

1) Tortuguita Esbugalhada (150g) – R$ 31,99

2) Tortuguita Confeitos (45g) – R$ 7,99

3) Ovo Pantera Negra, acompanhacaneca 3D com o rosto do super-herói (100g) – R$ 44,99

4) Arcor Rocklets (205g) – R$ 29,99

Village

1) Ovo de chocolate ao leite da As Aventuras de Poliana em duas versões 80g e a opção 120g com maletinha –

2) Ovo de chocolate ao leite Masha e o Urso em três versões: 45g, 80g e a 120g com uma caneca em 3D –

3) Ovo de chocolate ao leite O Show da Luna em duas versões: 80g e a opção 120g com um copo foguete –

4) Ovo de chocolate ao leite com a Galinha Pintadinha em três versões 45g e 80g e a opção de 120g com copo e mini potinho –

Qualitá

1) Ovo de Chocolate ao Leite com Wafer (160g) – R$ 19,99

2) Ovo de Chocolate ao Leite com Confeitos (160g) – R$ 19,99

3) Ovo de Chocolate Branco com Cookies (160g) – R$ 19,99

