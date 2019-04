Ovos de Páscoa para quem tem restrição alimentar

1. Kopenhagen - Ovo Língua de Gato Diet zoom_out_map 1/14 Ovo Língua de Gato Diet (300g): Ovo Língua de Gato Diet para dietas de ingestão controlada de açúcares. Acompanha Língua de Gato de chocolate ao leite Diet para dietas de ingestão controlada de açúcares. Preço sugerido: R$ 109,90. (Kopenhagen/Divulgação)

2. Kopenhagen - Ovo Zero Lactose zoom_out_map 2/14 Ovo Zero Lactose (170g): Ovo de chocolate amargo para dietas com restrição de lactose. Isento de lactose. Preço sugerido: R$ 69,90. (Kopenhagen/Divulgação)

3. Cacau Show - Ovo Zero Adição de Açúcar zoom_out_map 3/14 Para quem não pode com açúcar, mas não abre mão de uma boa sobremesa, a Cacau Show traz um ovo feito de chocolate ao leite com zero adição de açúcar. Para completar, vem acompanhado de bombons recheados nos sabores de avelã e amêndoas zero açúcar. A partir de R$ 36,90 (180 g). (Cacau Show/Divulgação)

4. Cacau Show - Ovo Zero Lactose zoom_out_map 4/14 Para os chocólatras com intolerância à lactose, a Cacau Show possui uma opção de chocolate ao leite sem lactose, com chocolates Miau zero lactose dentro. Um produto pensado especialmente para os consumidores com restrições alimentares. A partir de R$ 36,90 (180g). (Cacau Show/Divulgação)

5. Cacau Show - Ovo Dreams Zero Adição de Açúcar zoom_out_map 5/14 O Ovo Dreams não ficou de fora das saborosas sobremesas zero açúcar. Feito de chocolate ao leite zero adição de açúcar, vem com casca recheada de trufa tradicional zero açúcar. A partir de R$ 59,90 (400 g). (Cacau Show/Divulgação)

6. Brasil Cacau - Ovo Zero Lactose zoom_out_map 6/14 Ovo Zero Lactose (150g): Ovo de chocolate amargo para dietas com restrição de lactose. Preço sugerido: R$ 33,90. (Brasil Cacau/Divulgação)

7. Brasil Cacau - Ovo Clássico Diet zoom_out_map 7/14 Ovo Clássico Diet (350g): Ovo de chocolate ao leite para dietas de ingestão controlada de açúcares e bombons diet. Preço sugerido: R$ 49,90. (Brasil Cacau/Divulgação)

8. Nestlé - Ovo Zero Açúcar zoom_out_map 8/14 Nestlé Zero Açúcares – 170g: Chocolate ao leite sem adição de açúcares, embalagem 100% reciclável e embalado a mão - preço sob consulta (Nestlé/Divulgação)

9. Linea - Ovo Cookies'n Cream zoom_out_map 9/14 Ovo Cookies'n Cream (180g): combinação entre chocolate branco e pedacinhos de biscoitos, é o primeiro ovo de páscoa Cookies'n Cream sem açúcar e com fibras em sua formulação. Preço: R$ 27,90. (Linea/Divulgação)

10. Ofner - Ovo Zero Açúcar zoom_out_map 10/14 Ovo Zero (250g) - Chocolate ao leite, sem adição de açúcar, com saborosos bombons zero açúcar em seu interior. Preço: R$ 74,90. (Ofner/Divulgação)

11. Nugali - Ovo Tradicional de Chocolate Amargo 70% zoom_out_map 11/14 A Nugali traz para o seu mix pela primeira vez o Ovo de Páscoa no formato tradicional feito com chocolate amargo 70% (200g). Feito a partir de ingredientes naturais e cacaus brasileiros selecionados, é vegano, livre de lactose, proteína do leite, glúten e soja. Preço sugerido: R$ 38,90 (Nugali/Divulgação)

12. Bio Mundo - Ovo de Chocolate Branco com Nibs de Cacau Giunti zoom_out_map 12/14 Ovo de Chocolate Branco com Nibs de Cacau Giunti (180g) – a partir de R$ 51,99 nas lojas Bio Mundo. (Bio Mundo/Divulgação)

13. Bio Mundo - Ovo de Chocolate de Cacau + Alfarroba Giunti zoom_out_map 13/14 Ovo de Chocolate de Cacau + Alfarroba Giunti (180g) – a partir de R$ 47,99 nas lojas Bio Mundo. (Bio Mundo/Divulgação)