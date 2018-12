Xuxa Meneghel posta foto rara da filha Sasha

No último domingo (2), a apresentadora Xuxa Meneghel acordou nostálgica. Em seu Instagram, a famosa postou uma foto antiga da filha Sasha, dizendo que sentia sua falta. “Hoje eu acordei com mais saudades de você…se é que é possível”, escreveu na legenda.

Sasha respondeu a mensagem da mãe: “Te amo te amo te amo. Que saudades de você”.

Anteriormente, Sasha havia publicado em seu perfil uma foto em que ela aparece na praia, e lamentou estar tão longe do Brasil. “Eee saudades…calor…praia”, colocou na publicação. Xuxa comentou, em tom de brincadeira: “Acabei de colocar que eu estou com muitas saudades de você…e você do calor…não seria do calor dos meus beijos e abraços?”.

Atualmente, Sasha Meneghel está morando em Nova York, onde estuda moda.

