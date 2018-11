Sasha Meneghel se despede do namorado com fotos cheias de amor

Com alguns dias de folga da faculdade de moda, Sasha Meneghel, 20 anos, veio passar o feriado de Thanksgiving (comemoração tradicional nos Estados Unidos) no Brasil. Antes de retornar a Nova York, onde estuda, ela se despediu do namorado, o ator Bruno Montaleone, com postagens cheias de amor e carinho.

Na noite do último domingo (25), Sasha mostrou no ‘stories’ fotos em que aparece ao lado de Bruno e escreveu: “Coração aperta”. Já o ator publicou em seu Instagram uma foto com a legenda “E zeramos a contagem de novo… Até já minha Lô. Por quê tão longe…”.

Sasha chegou ao Brasil na quarta-feira (21) e foi recebida pelo namorado no aeroporto do Rio de Janeiro. Sem avisar, Bruno foi buscá-la com um buquê de flores e a deixou emocionada.

