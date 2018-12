A participação da atriz Carolina Dieckmann no programa Altas Horas, da Rede Globo, repercutiu de maneira negativa para ela. É que uma declaração feita por Carol foi vista com cunho gordofóbico pelo público, o que gerou revolta nas redes sociais.

A fala em questão foi uma lembrança de Carolina sobre o seu casamento com Tiago Worcman. Por ter engordado 20kg por conta da gravidez, a atriz contou que não se sentia bem com o corpo.

“No meu segundo casamento, eu estava uma obesa. Com seis meses de gravidez, tinha engordado 20 quilos. Aquele vestido de noiva, gorda, branca. Piorou tudo! (…) Eu falo pra ele: ‘Thiago, você precisa me dar uma chance de ser uma noiva gata’. Magra! Toda noiva no mundo tenta emagrecer. Eu tava grávida! Ainda quero ter esse sonho de noiva, emagrecer para ficar gata. Passar por essa tensão de caber no vestido”, disse Carolina.

O ponto questionado pelo público foi a forma como a artista expressou seu descontentamento. Muitos questionaram o discurso e lembraram a dificuldade de pessoas com sobrepeso para romper os padrões de beleza que priorizam quem é magro.