Gio Ewbank responde à Xuxa por que não adotou no Brasil

Em um vídeo publicado na última terça-feira (2), a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank foi questionada pela também apresentadora Xuxa Meneghel sobre o processo de adoção de sua filha Titi. “Por que você resolveu adotar uma criança na África e não no Brasil?”, perguntou a rainha dos baixinhos.

Sem rodeios, Giovanna disse que a decisão de adotar a menina de outro país foi bem simples. “Eu fui fazer um trabalho no Malawi e, em um dos lugares que eu fui, eu conheci a minha filha e me apaixonei perdidamente por ela. E ali eu falei: ‘ela é minha filha, eu sou mãe dela e não tem como eu ir embora daqui sem ela'”, disse. Na ocasião, a atriz havia viajado ao país africano para gravar uma reportagem para o Domingão do Faustão, da Rede Globo.

Leia mais: Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestam queixa por racismo

Giovanna conta que, até conhecer Titi, nunca havia cogitado ser mãe. Tudo mudou ao encontrar a menina e por isso decidiu adotá-la. Mas, caso tivesse sentido o mesmo amor por uma criança brasileira, teria adotado da mesma forma. “Lógico que se a gente tivesse pensando antes em adoção, a gente teria entrado na fila do Brasil. Mas, para mim, não existe esse peso de adotar aqui ou lá, porque, pra mim, ser humano é ser humano, e amor é amor. E o que eu senti pela Titi no momento que a vi não tinha como fugir.”

Leia mais: Filhos do coração: histórias emocionantes de quem adotou