Vídeo mostra reação de Ivete ao saber da morte de Gabriel Diniz

Ivete Sangalo, que acaba de completar 47 anos, estava comemorando seu aniversário neste 27 de maio com os fãs quando recebeu a notícia da morte do cantor Gabriel Diniz.

Através das grades do hotel uma fã contou para a cantora que o sertanejo havia falecido algumas horas antes. No vídeo é possível observar como Ivete ficou em choque e não conseguiu acreditar no que ouviu.

Confira o vídeo com a reação de Ivete Sangalo:

Após saber do acontecimento, a cantora publicou em seu perfil uma foto antiga ao lado de Gabriel com a seguinte mensagem: “Que notícia triste . No dia que nos encontramos num show, fiquei encantada com sua alegria e energia boa. Deus conforte a família de Gabriel e dos dois pilotos que estavam com ele nesse voo. Estou orando”.

Ela também publicou em seus stories falando sobre seu aniversário e sobre a morte do artista. “Sentiremos muita falta da alegria desse cara”, disse ela.

Acidente de avião

O cantor Gabriel Diniz morreu em acidente aéreo nesta segunda-feira (27). O avião de pequeno porte em que ele estava caiu em um mangue em Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. De acordo com a Polícia Militar, há outras duas vítimas fatais.

Uma moradora da região disse que o avião passou por cima da casa dela e caiu em seguida. Um estrondo foi ouvido na região.

Inicialmente, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) havia informado que eram quatro ocupantes na aeronave. O passaporte do cantor sertanejo foi encontrado perto do local do acidente. Na noite de domingo (26), ele havia feito um show em Feira de Santana (BA).

As equipes da PM e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local em uma embarcação, já que a área é de difícil acesso, de mangue e mata fechada. A queda do avião será investigada pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede no Recife e que abrange o estado de Sergipe.

Outros documentos foram achados no local ao lado do passaporte de Gabriel Diniz. Neles consta que a aeronave é um bimotor Piper prefixo PT-KLO, com capacidade para quatro lugares e registrado em nome do Aeroclube de Alagoas.

A aeronave, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), só pode ser usada para voos de instrução.

