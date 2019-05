Morre aos 28 anos Gabriel Diniz, do hit “Jenifer”

O cantor Gabriel Diniz morreu em acidente aéreo nesta segunda-feira (27). O avião de pequeno porte em que ele estava caiu em um mangue em Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. O piloto Linaldo Xavier e o copiloto Abraão Farias, diretores do Aeroclube de Alagoas, em Maceió, também morreram.

Uma moradora da região disse que o avião passou por cima da casa dela e caiu em seguida. Um estrondo foi ouvido na região.

Inicialmente, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) havia informado que eram quatro ocupantes na aeronave. O passaporte do cantor sertanejo foi encontrado perto do local do acidente. Na noite de domingo (26), ele havia feito um show em Feira de Santana (BA).

As equipes da PM e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local em uma embarcação, já que a área é de difícil acesso, de mangue e mata fechada. A queda do avião será investigada pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede no Recife e que abrange o estado de Sergipe.

Outros documentos foram achados no local ao lado do passaporte de Gabriel Diniz. Neles consta que a aeronave é um bimotor Piper prefixo PT-KLO, com capacidade para quatro lugares e registrado em nome do Aeroclube de Alagoas.

A aeronave, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), só pode ser usada para voos de instrução.

A Universal Music, que tinha Gabriel em seu cast, lamentou a morte em nota oficial. Leia:

“É com imenso pesar que recebemos a confirmação do trágico e precoce falecimento do cantor e compositor Gabriel Diniz, que integrava ocast da Universal Music Brasil.

‘Um dos maiores artistas em ascensão no Brasil, talentoso demais, um ser de muita luz, uma das pessoas mais alegres que conheci em toda a minha vida. A família Universal Music chora por sua partida. Descanse em paz meu amigo. Que as suas músicas fiquem eternizadas e nos ajudem a amenizar essa nossa dor. Muita força e conforto para todos os familiares e amigos’, lamenta Paulo Lima, presidente da companhia.

Conhecido pelo seu inigualável carisma e alegria nos palcos e fora deles, Gabriel Diniz também arrebatou uma legião de fãs pelo Brasil. No início deste ano, o cantor lançou o seu maior sucesso, ‘Jenifer’, que conquistou de vez o país.

Consternada com essa triste notícia, a Universal Music Brasil se solidariza com a família e amigos do cantor, que completaria 29 anos no dia 18 de outubro de 2019, além dos demais tripulantes da aeronave.”

