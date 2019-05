Como foi a estreia do programa de Silvia Poppovic na Band

Estreou nesta segunda-feira (27) o “Aqui na Band”, novo programa matinal de jornalismo e variedades comandado por Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe. Com exibição das 9h às 11h, a atração contará com um time de colunistas para levar ao público informação, entretenimento e culinária.

Em seu primeiro dia, a audiência do programa não foi alta. Com 0,8 ponto de Ibope na Grande São Paulo, a Band alcançou o 5º lugar no ranking, atrás de Globo (7,7), SBT (5,4), Record (4,9) e TV Cultura (2,4), segundo o colunista Ricardo Feltrin. A RedeTV ficou atrás da emissora com 0,5. Cada ponto de audiência equivale a cerca de 73 mil domicílios.

O primeiro bloco trouxe entrevistas com pessoas da própria casa, como Roberto Justus. Além disso, a estreia contou com a participação do governador João Dória (PSDB), que “saudou” a emissora e os apresentadores.

Os atos pró-Bolsonaro, que foram realizados em algumas cidades brasileiras durante o domingo (26), foi um dos assuntos abordados na parte jornalística do programa. Confira, abaixo, alguns dos destaques do primeiro dia de exibição do “Aqui na Band”:

Veruska Boechat conta como conheceu Ricardo Boechat

Veruska Boechat é uma das colunistas do “Aqui na Band” e, em sua estreia no programa, contou como conheceu o ex-marido Ricardo Boechat, que faleceu em trágico acidente de helicóptero em fevereiro deste ano.

Eles se conheceram quando Veruska, ou como Boechat a chamava, “Doce Veruska”, tinha 30 anos de idade. Ele, 21 anos mais velho, tinha 51 anos.

“Quando eu conheci o meu marido, eu não tinha a intenção de namorar ele, eu nunca tinha namorado alguém tão mais velho, mas eu fiquei encantada com o cavalheirismo dele e como ele me acrescentava”, revelou durante o programa.

Culinária com Luiza Hoffmann

A chef Luiza Hoffmann ensinou a como preparar uma salada de compota de tomate com queijo coalho grelhada, acompanhada de costela suína com molho barbecue de cerveja. De sobremesa, ela fez uma receita de grand gateau – bolo quente com sorvete.

Grand gateau, receita de Luiza Hoffmann

Nana Rude apresenta quadro sobre famosos

O influenciador Nana Rude foi chamado para discutir notícias sobre os famosos. No primeiro episódio, ele relembrou a polêmica envolvendo Neymar e Anitta, que fez a atriz Bruna Marquezine desativar sua conta no Instagram por três dias.

Além disso, ele dedicou alguns minutos para uma discussão acerca da briga entre Carlinhos Maia e Whindersson Nunes, assunto que tomou as redes sociais na última sexta-feira (24).

Entretanto, sua participação no programa será breve, já que Nana está participando de “O Aprendiz” e Roberto Justus não liberou o participante para seguir como colunista do “Aqui na Band”. O influenciador, no entanto, prometeu que voltará ao matinal quando for demitido ou após ganhar o reality show, se ele chegar à final.

Intérprete em libras

O que mais chamou a atenção do público foi a implementação de um intérprete de Libras, a Linguagem Brasileira de Sinais, durante toda a programação.

Este recurso é bastante comum em canais governamentais, como a TV Câmara, mas raramente é usado na TV em geral. A inovação foi aplaudida nas redes sociais.

Leia também: Silvia Poppovic revela porque deixou a TV e o motivo de voltar

+ “Não é o homem que nos define”, diz Débora Nascimento sobre separação