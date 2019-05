Gabriel Diniz morre no dia em que namorada faz aniversário

Morreu nesta segunda-feira (27) o cantor Gabriel Diniz, do hit ‘Jenifer’, em acidente aéreo na região sul de Sergipe. Gabriel voltava de um show em Feira de Santana e tinha planos de se encontrar com a namorada, a psicóloga Karoline Calheiros. Juntos, eles comemorariam o aniversário de 25 anos dela, cuja data coincide com a da tragédia. Após a repercussão do acidente, a jovem colocou seu perfil do Instagram em modo privado.

Gabriel faleceu após o avião em que estava cair em uma área de manguezal, em Porto do Mato, povoado localizado ao sul do estado. Junto com ele, outras três pessoas ocupavam a aeronave. Amigos fizeram o reconhecimento do corpo de Gabriel no começo da tarde. O passaporte do cantor foi encontrado próximo aos destroços do acidente.

