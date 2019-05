Wesley Safadão chora compulsivamente no velório de Gabriel Diniz

Wesley Safadão esteve presente no velório de Gabriel Diniz nesta terça-feira, 28. Bastante emocionado, o cantor chorou ao lado de sua mãe, Dona Bil. Safadão era padrinho musical de Gabriel.

Gabriel Diniz morreu em acidente aéreo na última segunda-feira (27). O avião de pequeno porte em que ele estava caiu em um mangue em Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. O piloto Linaldo Xavier e o copiloto Abraão Farias, diretores do Aeroclube de Alagoas, em Maceió, também morreram.

Outros documentos foram achados no local ao lado do passaporte de Gabriel Diniz. Neles consta que a aeronave é um bimotor Piper prefixo PT-KLO, com capacidade para quatro lugares e registrado em nome do Aeroclube de Alagoas.

Em suas redes sociais, Wesley publicou diversas fotos ao lado do cantor sul-mato-grossense, em diversos momentos de sua carreira. Além de trocar a foto de perfil por um fundo preto, em sinal de luto, o cantor de Fortaleza publicou um texto emocionante em homenagem ao amigo falecido no acidente:

“Como está sendo difícil escrever isso, perdi um amigo de muitos anos, um irmão, um cara que acompanhei de perto. Vi crescer como pessoa e profissional, e se tornar realidade. Sempre alegre, pra ele não tinha tempo ruim. Gostava de ser diferente, conseguiu se tornar um artista de muita personalidade. Estava atingindo todos os seus objetivos e correndo atrás dos seus sonhos. Tão jovem e com tanto talento, estava vivendo um momento incrível na sua carreira. Com muito esforço e trabalho fez a sua música ser conhecida no Brasil inteiro”, escreveu Wesley.

