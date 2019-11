Há um mês, compartilhávamos a feliz notícia que Clara Maria tinha nascido. Na verdade, a chegada dela ainda não tinha essa informação do nome, já que os papais, a atriz Tatá Werneck e o ator Rafa Vitti, tiveram um pouco de dúvida durante a escolha, lembram?

O fato é que o tempo voa e a pequena completa hoje (23) o seu primeiro mês de vida. Tatá Werneck aproveitou a data para compartilhar um momento lindo de conexão entre as duas.

Na publicação, ela escreveu: “minha neném, minha deusa, Clarex, Claruda, Clareira! Minha pequenininha❤️ Um mês que eu pensei em possibilidades para fugir do hospital com medo da cesariana e vc em 5 segundos me mostrou que tudo valeria a pena pra ter vc comigo! Eu te amo como não sabia que era possível amar alguém. Deusa da minha vida. DEUSA da minha vida toda! Um mês da minha Deusinha”, declarou a humorista para a filha.

Leia mais: Tatá Werneck posta primeira foto de sua filha

+Tatá Werneck divulga foto hilária sobre nascimento da filha