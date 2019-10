Tatá Werneck é aquele tipo de pessoas que adora fazer piada de si mesma. E, após o nascimento da filha, ela não perdeu essa característica. No Instagram, a humorista publicou uma foto de uma menina caracterizada de “senhorinha” e escreveu na legenda: “Nasceu Senhora Werneck Vitti”.

A brincadeira foi feita por conta do tempo que durou a gravidez de Tatá. Sabe aquela sensação de que os nove meses nunca chegam ao fim? Para a atriz e os seus seguidores, a sensação é que a bebê passou muito mais tempo do que isso na barriga.

Já o papai Rafa Vitti publicou em seu Instagram a primeira foto da filha. Com os pézinhos no centro de um coração feito com as mãos, o ator deu boas-vindas à bebê. “Primeiro dia do resto de nossas vidas…. muita emoção…. sem palavras…. bem- vinda, filha”, escreveu Rafa.

Para acompanhar esse momento especial, a família do casal também marcou presença em peso. Tatá Werneck compartilhou um registro lindo da hora em que o papai Rafa Vitti apresenta a bebê aos parentes no hospital. “Um misto de emoção com uma pequena falta de respeito com os outros pais que queriam um espaço no vidro ❤️ @rafaavitti te amo meu amor!”, escreveu a atriz.

