Após complicações de saúde, rainha Elizabeth é vista de pé e sorrindo

A rainha Elizabeth, conhecida por ter uma saúde de ferro, vem enfrentando diversos problemas de saúde nas últimas semanas. A monarca não compareceu ao Domingo da Memória, celebrado no dia 14 deste mês, por conta de uma “torção nas costas”. Nesta quarta-feira (17), porém, ela foi vista de pé e sorrindo no Castelo de Windsor.

Seguindo recomendações médicas, a rainha foi obrigada a repousar e cancelar a presença em diversos eventos públicos, como a COP26 em Glasgow e uma viagem à Irlanda do Norte em outubro, quando foi submetida a exames e passou uma noite no hospital.

The Queen today received General Sir Nick Carter for an Audience at Windsor Castle upon the relinquishment of his appointment as Chief of the Defence Staff. pic.twitter.com/Pvttc0hv7w

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 17, 2021