Kate Middleton homenageia Lady Di e rainha Elizabeth em look clássico

Após o anúncio da ausência da rainha Elizabeth, Kate Middleton, Camilla Parker e Sophie Rhys-Jones, a condessa de Wessex, representaram a família real no Remembrance Day deste domingo (14).

Da varanda do Palácio de Buckingham, os membros da realeza se unem a líderes políticos, veteranos da Guerra Mundial e membros das Forças Armadas para uma cerimônia religiosa em homenagem aos que perderam suas vidas em conflitos terroristas.

O evento, que sempre fez parte da agenda da realeza, cria vínculos entre passado, presente e futuro. Em 1988, por exemplo, a princesa Diana compareceu à homenagem com um visual bem similar ao de Kate neste ano.

As duas usaram um blazer preto, com uma gola branca e um alfinete de papoula com três flores vermelhas. Além do par de brincos de pérolas, Kate ainda desfilou com um chapéu da Tiffany, uma homenagem ao estilo da rainha Elizabeth.

A monarca tradicionalmente usa cinco papoulas nesta ocasião, enquanto a duquesa de Cambridge aposta em uma. No entanto, este ano Kate mudou os protocolos e escolher três flores, assim como Lady Di.

Há uma teoria que o número de broches faz referência à quantidade de membros da família que lutaram na guerra. Mas também especula-se que cada papoula representa um serviço diferente, como a Marinha, o Exército, as mulheres e a Defesa Civil. O Palácio de Buckingham nunca confirmou as teorias.