Kate, William e a rainha mudaram as fotos de perfil por um motivo especial

A família real está mantendo uma tradição anual ao atualizar temporariamente suas fotos nas redes sociais. Os membros da realeza mudaram suas fotos de perfil para refletir sobre o Dia da Memória, que celebra todos aqueles que perderam suas vidas na guerra.

Kate Middleton e o príncipe William trocaram uma foto amorosa do casal rindo, tirada durante a visita à Irlanda em 2020, no Instagram e no Twitter. No lugar, está a fotografia de uma papoula, a flor vermelha usada desde 1921 para homenagear os militares que morreram na guerra. A flor tornou-se símbolo dos combatentes da Primeira Guerra Mundial já que floresceu nos campos de batalha depois do fim da guerra.

Em 2020, o casal escolheu uma foto que os mostrava colocando uma coroa de papoulas durante sua visita a Manchester em 2016.

As contas RoyalFamily no Instagram e no Twitter, que normalmente fornecem informações e atualizações sobre a rainha Elizabeth, mudaram suas fotos de perfil da matriarca rindo por uma em que ela está de vestido preto com um alfinete de papoula vermelho, tirada no Campo da Memória da Abadia de Westminster em Novembro de 2004.

O perfil que representa Betinha escolheu a mesma foto do ano passado para manter a tradição real.

O príncipe Charles e Camilla, a duquesa de Cornwall, também atualizaram suas fotos em seu perfil conjunto, a ClarenceHouse, para uma foto tirada em 28 de outubro.

“O simples ato de usar uma papoula só é possível por causa dos coletores voluntários de Poppy Appeal (veteranos que vendem papoulas da lembrança) que compartilham um objetivo comum – reconhecer a contribuição única da comunidade das Forças Armadas” , escreveu o príncipe Charles , de 72 anos, em uma rara legenda pessoal.

“No ano passado, pela primeira vez em sua história, a RBL teve que retirar seus coletores das ruas, devido à pandemia. Este ano, saudamos calorosamente o retorno dos coletores de Poppy Appeal às nossas comunidades”, disse.

“Minha esposa e eu estamos imensamente orgulhosos de lançar o Poppy Appeal neste ano seminal e convidamos a nação a se unir e, mais uma vez, usar uma papoula em apoio à nossa comunidade das Forças Armadas. Afinal, cada papoula conta”, continuou Charles.

A família real vai celebrar o Dia da Memória com diversos eventos ainda essa semana até domingo, dia 14 de novembro, quando a data oficial é marcada. A Rainha Elizabeth cancelou vários compromissos depois de ser hospitalizada em 20 de outubro e os médicos recomendaram que ela descanse. Apesar disso, o palácio anunciou anteriormente que ela planeja comparecer no domingo.

“Resta a firme intenção da Rainha de estar presente para o Serviço Nacional de Memória no Domingo da Memória, em 14 de novembro”, disse o palácio.