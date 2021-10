Às pressas, Rainha Elizabeth cancela compromisso real por questão de saúde

A rainha Elizabeth cancelou sua viagem à Irlanda do Norte após recomendações médicas, comunicou em nota o Palácio de Buckingham na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com o escrito, Elizabeth, de 95 anos, aceitou ainda que com resistência o conselho profissional para permanecer no Castelo de Windsor, sua residência atual, e descansar.

Previsto para durar dois dias, o compromisso real tinha como finalidade comemorar o 100º aniversário da Irlanda do Norte, uma das nações que constituí o Reino Unido.

“A Rainha aceitou relutantemente o conselho médico para descansar nos próximos dias”, disse o comunicado. “Sua Majestade está de bom humor e está desapontada por não poder mais visitar a Irlanda do Norte, onde deveria assumir uma série de compromissos hoje e amanhã.”

O comunicado informou ainda que a rainha “envia seus mais calorosos votos ao povo da Irlanda do Norte e espera visitá-la no futuro.”

De acordo com a revista People, Elizabeth não apresenta nenhuma enfermidade relacionada a Covid-19. O conselho médico trata-se apenas de uma recomendação de preservação da saúde.

O fato ocorreu, coincidentemente, uma semana depois que a rainha Elizabeth foi vista utilizando uma bengala pela primeira vez desde 2004, ano em que passou por uma cirurgia no joelho. No entanto, de acordo com fontes do palácio, ela só utilizou o acessório para seu “conforto”.

Outros compromissos

Cumpridora assídua de seus deveres reais, nas últimas duas semanas a Rainha Elizabeth tem realizado uma série de vídeochamadas e conferências virtuais, além de estar mantendo em dia sua agenda de compromisso presenciais.

Na noite da última terça-feira (19), a monarca recebeu líderes de negócios e investimentos internacionais no castelo de Windsor para uma recepção da Cúpula de Investimento Global. A acompanharam até o evento os sucessores do trono britânico, os príncipes Charles e William, e outros membros da realeza.

Na mesma data, outro fato que ocorreu com a monarca chamou a atenção de seus admiradores. Ela recusou o prêmio Oldie Of The Year (traduzindo para o português, Velha do Ano), uma honraria concedida pela revista britânica The Oldie aos idosos que se destacam por seus feitos. Inclusive, o falecido príncipe Philip já foi um dos homenageados.

Como justificativa por recusar o prêmio, Tom Laing-Baker, o secretário particular assistente da Rainha, compartilhou com a The Oldie que “Sua Majestade acredita que você é tão velho quanto se sente, como tal a Rainha não acredita que ela atenda aos critérios relevantes para ser capaz de aceitar e espera que você encontre um destinatário mais digno”.

Que grande lição para se aprender com a espirituosa Elizabeth de 95 anos!