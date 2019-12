Sabe aquela piada clássica do Natal sobre se arrumar para passar a noite na sala? No caso da rainha Elizabeth II, a brincadeira tem ares de realidade. Apesar de ser um feriado, a monarca não tem descanso e precisa cumprir uma série de compromissos reais. Essa agenda cheia acaba por exigir da rainha várias trocas de roupa ao longo do dia.

“A rainha fica ocupada do mesmo modo como estaria em Londres, com mais convidados para entreter”, revela Angela Kelly, estilista responsável por ajudar Elizabeth a escolher seus modelitos icônicos. No novo livro livro dela, “The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe” (algo como, “O Outro Lado da Moeda: a Rainha, a Costureira e o Guarda-Roupa”), lançado em outubro no exterior, ela revela que as mudanças de trajes em um único dia podem chegar a cinco ou até mesmo sete.

“Eu arrumo os rascunhos dos vestidos de noite para a rainha analisar e escolher o que ela gostaria de usar e, ocasionalmente, ela talvez tenha que escolher um vestido para o coquetel”, conta a estilista. E não para por aí. Segundo informações da People, para evitar situações constrangedoras com as convidadas, uma vez que a rainha tiver decidido o que irá usar, “uma nota manuscrita é anexada ao Corridor dos Armários, detalhando a vestimenta da monarca para que as funcionárias escolham um vestido apropriado para as damas que estão servindo.”

Caso mesmo assim aconteça dos trajes serem semelhantes, a rainha não se incomoda. “Quando se trata da realeza, não importa se eles usam a mesma cor que a rainha, porque são da família. Outros convidados, porém, sentem que não deveriam trajar a mesma cor que Vossa Majestade, ainda que ela não fosse se importar se isso acontecesse.”

