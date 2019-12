As trapalhadas de Kate Middleton na cozinha

“Na Universidade ele [William] costumava cozinhar vários pratos’, revelou Kate Middleton a apresentadora Mary Berry, famosa na Grã Bretanha por um programa culinário sobre o tempo que ela e William se conheceram, quando estudavam na Universidade de Saint Andrew, na Escócia. “Eu acho que era quando ele estava tentando me impressionar, Mary! Coisas como um molho bolognesa, coisas assim”, continuou a Duquesa.

O comentário sobre um momento íntimo, tão raro vindo do casal famoso por ser tão discreto que raramente faz carinhos em público, deliciou súditos e fãs da Família Real. Kate e William participaram de um especial natalino ao lado de Berry, em um programa especial exibido pela BBC. Segundo a apresentadora, o casal é menos reservado quando não está na frente de muitas pessoas. “Quando estão juntos, ele está sempre fazendo carinho no braço dela e olhando para ela, sorrindo e ela é igual com ele. Tão naturais”, contou Berry sobre os bastidores da gravação. “É muito fácil entender porque William é tão orgulhoso de Catherine“, diz.

Kate revelou mais intimidades durante a gravação. William, por exemplo, ainda frequenta a cozinha, mesmo que com menor frequência. “Às vezes ele cozinha, ele é muito bom preparando o café da manhã”, ela comentou. E você sabia que Kate já foi garçonete? Pois é, no tempo de estudante ela trabalhou servindo mesas, mas o desempenho foi reprovado porque Kate disse que era muito atrapalhada. Algo que ficou claro quando tentou preparar sucos durante o especial da BBC. Quando estava pronta para ligar o liquidificador ela comentou: “Essa é a hora de se certificar e tampar o liquidificador. Um dia eu fiz uma sopa de espinafre e me esqueci de tampar. Acabei pintando o teto com a sopa de espinafre”, riu.

Quando o assunto é forno, é diferente.”Adoro fazer bolos, já virou uma tradição que eu meio que fico até meia-noite com uma ridícula quantidade de farinha e açúcar, eu exagero, mas eu amo”, Kate confessou. Mary Berry ficou impressionada com a princesa. “Fizemos cupcakes de chocolate para as crianças e deixei com ela para fazer a cobertura e ela fez muitos desenhos. Percebe-se que ela tem confiança como cozinheira”, diz a apresentadora.

Mary Berry é tão querida na Inglaterra que, segundo Kate, até os filhos a identificam na TV em casa. “Uma das primeiras palavras que Louis falou foi ‘Mary’, porque no topo dos meus livros de receita está o seu”, disse Kate mais uma vez revelando a intimidade da família.

E William? Continua tentando impressionar no fogão? Hoje ele tem papel de assistente em casa. É a duquesa que cozinha a maior parte dos pratos. Depois do molho bolognesa funcionar na conquista, parece que ele se aposentou das panelas. “Posso preparar o chá, Mary, mas não cozinhar”, ele admitiu para a apresentadora. “Catherine definitivamente é quem sabe cozinhar, não eu”, disse.

