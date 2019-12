Apesar do status de realeza, princesinha Charlotte tem a imaginação de qualquer outra menina de quatro anos. Com o Natal chegando, a lista de presentes das crianças da família real britânica já está pronta e o pedido da filha do meio de Kate Middleton e príncipe William é, digamos assim, bem inusitado.

No topo dos desejos para o Papai Noel, Charlotte pediu um pônei. Mas é bom a princesinha não criar grandes expectativas porque uma fonte de dentro do Palácio de Buckingham afirmou ao portal The Sun que William e Kate não devem atender ao desejo da pequena por a acharem muito nova. Segundo a fonte, a princesinha deve esperar pelo menos até o próximo ano para ganhar o pônei.

Charlotte é obcecada por cavalos e herdou essa paixão da rainha Elizabeth. A princesinha começou a cavalgar com apenas 18 meses e, desde então, esse passou a ser um dos principais hobbies da pequena.

George e Charlotte com os pés no rio

Já ficou curiosa para saber o pedido de Natal do príncipe George, não é? Bom, neste ano, o filho mais velho de Kate e William também apostou em presentes no lado ‘esportivo’. Apaixonado por tênis, George pediu uma nova raquete e também uma mesa de pebolim.

Baby George

Mas, de acordo com o The Sun, além dos desejos acima, o que os irmãos reais podem esperar na árvore de Natal é um novo kit de cozinha, afinal, eles adoram fazer bastante bagunça na cozinha do palácio.

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente