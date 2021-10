Jessica Parker fala dos bastidores do revival de “Sex and the City”

Atualizado em 5 out 2021, 16h13 - Publicado em 5 out 2021, 16h06

Atualizado em 5 out 2021, 16h13 - Publicado em 5 out 2021, 16h06

O retorno de Sex and the City está cada vez mais próximo. Nesta terça-feira (05) a HBO Max anunciou que o revival And Just Like That… será lançado em dezembro deste ano. No vídeo divulgado, Sarah Jessica Parker, estrela da série, aparece nos bastidores das gravações para revelar a notícia.

“Filmando, enquanto falamos, o próximo capítulo de Sex and the City – ou como gostamos de chamá-lo, And Just Like That – com alguns amigos queridos. Mas, enquanto isso, And Just Like That estreará em dezembro na HBO Max”, contou a atriz.

Em um comunicado oficial, a HBO afirma que a série aborda como Carrie, interpretada por Sarah Jessica Parker, Miranda, personagem de Cynthia Nixon e Charlotte, vivida por Kristin Davis, “vão da complicada jornada da vida e dos relacionamentos aos 30 anos para a ainda mais complicada realidade da vida e amizades aos 50”.

Nova York está sendo o palco das gravações do grande retorno da série, que contará com dez episódios. Com mais de 50 anos, Carrie, Miranda e Charlotte estão agora em outra fase de vida, mas tanto os dilemas como a amizade seguirão sendo o fio da trama, segundo a Variety.

A principal mudança é a ausência de Samantha (Kim Cattrall). Especula-se que as brigas entre Sarah e Kim expliquem a falta de uma das protagonistas da série original neste reencontro.

Kim já revelou em entrevistas que sua relação com a ex-colega de trabalho não é das melhores e que teria sofrido perseguição nos bastidores por conta da repercussão que sua personagem tomou. A relação teria ficado estremecida a ponto de Cattrall não querer ter mais vínculo com o título.