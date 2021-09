Morre Willie Garson, o Stanford de “Sex and the City”

Famoso por interpretar o personagem Stanford Blanck na série Sex and the City, da HBO, o ator Willie Garson morreu na noite deste terça-feira (21) aos 57 anos. A notícia foi confirmada pelo seu filho, Nathen Garson, no Instagram.

As causas oficiais da morte ainda não foram confirmadas pela família. Segundo o site americano TMZ, amigos próximos do ator afirmaram que Willie tinha câncer.

“Eu te amo muito, papai. Descanse em paz e estou tão feliz que você compartilhou todas as suas aventuras comigo e foi capaz de realizar tanto”, escreveu Nathen em um post no Instagram dedicado ao pai.

“Estou tão orgulhoso de você. Sempre amarei você, mas acho que é hora de você embarcar em uma aventura só sua. Você sempre estará comigo. Te amo mais do que você jamais saberá e estou feliz que você possa estar em paz agora. Você sempre foi a pessoa mais durona, engraçada e inteligente que conheci. Estou feliz que você compartilhou que você é amor comigo. Eu nunca vou esquecer ou perdê-lo”, finalizou.

Além da série, Garson também reprisou seu papel como Stanford nos filmes da franquia Sex and the City e também participaria do spin-off And Just Like That…, que já está sendo gravado. O ator chegou a ser visto contracenando com Sarah Jéssica Parker.

Willie também apareceu em séries como Hawaii Five-0, Girl Meets World, Just Shoot Me!, Big Mouth e Supergirl.

Em nota enviada ao The Hollywood Reporter, a HBO lamentou pela morte de Willie, que foi descrito como “um amigo dedicado e uma luz brilhante para todos em seu universo. Ele criou um dos personagens mais queridos do panteão da HBO e foi membro de nossa família por quase 25 anos”, escreveu.