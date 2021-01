Série “Sex and The City” vai voltar. Confira o teaser na nova temporada

Carry (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) estão de volta à televisão, conforme já havíamos dado pistas. A série “Sex and the City” terá mais uma temporada, com o nome “And Just Like That”. A previsão é que as gravações comecem no meio do ano, em Nova York.

Serão dez episódios e a principal mudança é a ausência de Samantha ( Kim Cattrall). Especula-se que as brigas entre Sarah e Kim expliquem a falta de uma das protagonistas da série original, vencedora de três Globos de Ouro e um Emmy, nesse reencontro.

Com mais de 50 anos, Carry, Miranda e Charlotte estão agora em outra fase de vida mas a complicações de vida e de amizades seguir]ao sendo o fio da trama, segundo a Variety. Sarah Jessica Parker anunciou a volta da série pela sua conta de Instagram:

