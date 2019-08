A reação de Alok no momento em que descobre que será pai

Romana Novais, esposa do Alok, compartilhou no último domingo (11) o momento em que o DJ descobriu que seria pai. Ela explicou que guarda em casa, em um pote, anotações sobre o que há de positivo no relacionamento. Quando descobriu a gravidez, trocou os bilhetes e escreveu “você vai ser pai”.

Romana pediu para Alok tirar uma dessas mensagens do recipiente e ler. Como desculpas, disse que não estava se sentindo bem e que precisava de uma mensagem animadora. A cena foi filmada no quarto do casal. Quando leu o recado, Alok não conseguiu conter a emoção.

Romana, que é médica, está grávida de cinco meses. Ela se casou com Alok em janeiro deste ano em uma cerimônia realizada aos pés do Cristo Redentor, no Rio.

