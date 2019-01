Alok e Romana Novais se casam aos pés do Cristo Redentor

View this post on Instagram

Never Let me Go! O DJ @Alok e a médica @RomanaNovais se casaram hoje (15), aos pés do Cristo Redentor, enquanto o sol nascia! Poético, né?! Em uma cerimônia intimista no Alto do Corcovado, os dois – que iniciaram o relacionamento em 2014 – trocaram as alianças, oficializando a união! Vejam, em primeira mão, esse momento LINDO!!! Estou apenas apaixonado… que sonho! Que eles sejam muito felizes!!! AMEI! 💕💕💕(📹 @alok)