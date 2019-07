Alok anuncia que será pai

O DJ Alok, 27, anunciou nesta sexta-feira (19) que será pai pela primeira vez. Sua esposa, Romana Novais, 27, está grávida de quatro meses. O anúncio foi feito no festival Tomorrowland, na Bélgica. Antes do primeiro dos três shows que fará no festival, o apresentador falou para a plateia que o brasileiro seria papai. “Brasil, preste atenção! Este homem vai ser papai. Façam muito barulho para Daddy Alok.”

Romana já havia engravidado uma vez, mas, no início de 2018, teve um aborto espontâneo após sete semanas de gestação. Em janeiro de 2019, Alok e a médica Romana se casaram em uma cerimônia paradisíaca aos pés do Cristo Redentor com o nascer do sol. Todos os 30 convidados vestiam branco, como os noivos.

