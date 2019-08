José Mayer revela o que vai fazer depois de demissão da Globo

José Mayer, 69 anos, foi acusado de assédio por uma figurinista da Globo em 2017. Após o episódio, ele foi suspenso da emissora até ser demitido em janeiro do ano passado. Agora, o ator fez revelações a respeito de sua carreira.

Ao programa ‘A Tarde é Sua’, de Sônia Abrão, ele disse que já trabalhou demais e que agora só quer vida mansa.

No ano de 2017 o ator enfrentou uma doença grave que o manteve afastado do trabalho. Mas, segundo ele, o assunto já foi superado. “Diga a todos que se preocupam comigo que essa eterna ‘fake news’ sobre minha doença já está ficando chata (…) Estou ótimo, vivendo com as pessoas que amo e, graças a Deus, super saudável” contou.

Relembre o caso

O ator foi acusado de assediar sexualmente a figurinista Susllem Tonami. Na época José Mayer assumiu a conduta indevida em uma carta de pronunciamento, e pediu desculpas pelo ocorrido.

Algumas atrizes da Globo chegaram a protestar contra a atitude do ator. Elas participaram de reuniões e vestiram camisetas com a hashtag #chegadeassedio.

