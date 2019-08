Patrícia Poeta estreia reality show com famosos na Globo

Patrícia Poeta estreará, no sábado (10), o reality show de culinária ‘Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua’, que será exibido durante o É de Casa. Nele, dois participantes famosos são orientados por suas mães a fazerem um prato de família, que será avaliado pelo chef Ravioli.

A primeira edição do programa contará com Paula Fernandes e Latino, com suas respectivas mães. “A mãe manda três receitas e o participante só descobre qual receita ela terá que fazer na hora. Essa é a graça da brincadeira (…). É a receita da mãe, mas quem está na frente do fogão é o filho ou a filha”, conta Poeta em entrevista ao UOL. Já foram gravados seis episódios do reality.

A apresentadora ainda afirmou que está contente com seu trabalho no ‘É de Casa’, pois “é uma forma das pessoas me verem de uma maneira diferente que elas viam”. Poeta, que já apresentou o SPTV, Fantástico e Jornal Nacional, disse que sentia falta de mostrar seu lado mais leve e descontraído na TV.

Ela ainda revelou que sonha com programa solo. “Nesse período de quatro anos [em que o É de Casa está no ar], fiz coisas sozinhas. Tenho vontade de ter meu programa, seria hipocrisia dizer que não, estou trilhando um caminho para isso”, declarou.

